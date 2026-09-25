Подорожание продуктов в Сумской области ощутимо ударило по семейным бюджетам: за месяц больше всего подорожали яйца, сахар и гречка, а средняя цена свинины уже превысила 220 гривен за килограмм.

Гуманитарная помощь в Сумской области выручает далеко не все семьи, поэтому остальным приходится считать каждую гривну. По данным мониторинга цен портала Minfin (по состоянию на 25 сентября 2026 года), в торговых сетях, представленных и в Сумской области, за месяц подорожали все базовые продукты.

Самый большой скачок показали куриные яйца. Десяток «Квочка» (категория С1) в августе в среднем стоил 57,12 грн, а теперь — 78,99 грн. Яйца «Ясенсвіт» С1 подорожали еще заметнее: с 59,49 до 84,25 грн за 10 штук.

Существенно прибавил в цене и сахар кристаллический. В августе килограмм обходился в среднем в 30,22 грн, а сейчас — 35,82 грн. В супермаркетах его продают от 34,90 до 38,50 грн.

Гречка за месяц выросла с 74,63 до 79,70 грн за килограмм, а рис длинный — с 59,74 до 63 грн. Рис пропаренный сегодня стоит в среднем 56,37 грн/кг.

Подсолнечное рафинированное масло «Олейна» (850 мл) сейчас продают в среднем по 104,66 грн за бутылку, хотя в августе оно стоило 100,68 грн. Пшеничная мука «Хуторок» прибавила до 36,72 грн за килограмм.

Самой дорогой среди базовых продуктов остается свинина. Грудинка стоит в среднем 221,82 грн/кг, лопатка — 229,24 грн, подчеревина — 245,97 грн, а ошеек — 332,33 грн за килограмм. Еще в августе грудинка стоила 205,75 грн/кг.

Подорожание продуктов в Сумской области ощутимее всего ударило по тем, кто еженедельно покупает яйца, сахар и крупы: именно эти позиции за неполный месяц прибавили в цене больше всего.

Ранее Politeka сообщала, цена на мясо, масло и гречку в Сумской области резко выросла.

Также Politeka сообщала, кто и как может получить ежегодную выплату в Сумской области.