Як правильно заряджати новий смартфон — питання, яке досі турбує багатьох: чи треба повністю розряджати батарею перші кілька разів після покупки. Експерти пояснюють: це правило застаріло разом із нікель-кадмієвими акумуляторами.

Як додати посвідчення УБД у смартфон через «Дію» — один із найпоширеніших запитів серед власників гаджетів. Але сьогодні зосередимося на іншому питанні, яке хвилює багатьох: як правильно заряджати новий смартфон, щоб акумулятор прослужив максимально довго.

Правило «повністю розряди, а потім заряджай до 100%» дісталося нам від старих телефонів. Як повідомляє BGR, воно мало сенс лише для нікель-кадмієвих (Ni-Cd) батарей: у них був так званий ефект пам'яті. Якщо акумулятор постійно розряджали частково — скажімо, до 50% — він «запам'ятовував» цю позначку як мінімальну і втрачав реальну ємність.

Сучасні смартфони працюють на літій-іонних акумуляторах, для яких ефект пам'яті практично відсутній. Їм байдуже, заряджаєте ви пристрій повністю чи частково — ємність лишається стабільною. До того ж такі батареї зберігають до 80% ємності навіть через кілька років, мають приблизно вдвічі вищу щільність енергії, меншу вагу і швидше заряджаються.

Натомість важливі розумні звички заряджання. Наприклад, iPhone мають вбудовану функцію «Оптимізоване заряджання»: телефон вивчає ваш графік, уночі зупиняє зарядку на 80%, а до пробудження доводить до 100%. Це захищає акумулятор від тривалого перебування на максимальному заряді, яке скорочує термін служби.

Кілька простих порад: від'єднуйте телефон від розетки, коли він повністю заряджений; користуйтеся лише підтримуваними зарядними пристроями; уникайте заряджання на сильному морозі чи в спеку. Нові літій-іонні батареї калібруються ще на заводі, тож готові до роботи одразу після покупки — жодних «перших циклів» робити не потрібно.