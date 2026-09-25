Графики отключения света в Чернигове 26 и 27 сентября: энергетики опубликовали перечень улиц, которые останутся без электроэнергии.

Графики отключения света в Черниговской области на ближайшие дни снова опубликованы — на этот раз речь идет о плановых отключениях 26 и 27 сентября 2026 года. В течение двух дней часть улиц областного центра останется без электроэнергии из-за ремонтных работ на сетях.

Об этом сообщает «Черниговоблэнерго», которое опубликовало актуальные графики на официальном сайте компании. Согласно опубликованной информации, отключения запланированы в рабочие часы — с 09:00 до 17:00 в оба дня.

В субботу, 26 сентября 2026 года, без света в указанные часы будут, в частности, улицы: Алексеева, Береговая, Героев Чернобыля, Днепровская, Кирилла Розумовского, Кленовая, Леонида Каденюка, Мира, Партизанская, Романа Бжеского, Степана Бандеры, Шевченко и другие.

В воскресенье, 27 сентября 2026 года, снова с 09:00 до 17:00 будут обесточены улицы из того же перечня — в частности Волковича, Кривоноса, Мстиславская, Озерная, Радиозаводская, Седневская, Староказарменная, Танкистов, Урожайная, Юрия Мезенцева.

Полный перечень улиц, которые попадут под плановое отключение, а также точное время отключений можно проверить на официальном портале «Черниговоблэнерго» в разделе, посвященном графикам отключений.

Что делать жителям

Энергетики советуют заранее зарядить телефоны и павербанки, а продукты из холодильника без необходимости не доставать во время отключения. Также стоит убедиться, что автономные источники питания исправны.

Ранее Politeka сообщала, какие улицы обесточивали в Чернигове 24 и 25 сентября.

Также Politeka сообщала, какие часы и улицы оставались без света 23 и 24 сентября.