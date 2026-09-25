Доплаты для пенсионеров в Николаевской области начисляются автоматически — обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Размер надбавки зависит от возраста человека и составляет от 300 до 570 гривен ежемесячно.

Доплаты для пенсионеров в Николаевской области зависят от возраста — чем старше человек, тем большую надбавку ему начисляет Пенсионный фонд Украины. Деньги добавляются к пенсии автоматически, обращаться никуда не нужно.

Право на ежемесячную доплату имеют пенсионеры, достигшие 70, 75 или 80 лет, сообщает Пенсионный фонд. При этом размер их пенсионной выплаты не должен превышать 10 340,35 гривни.

Сколько доплачивают пенсионерам по возрасту

Надбавка к пенсии дифференцирована по возрасту и составляет:

для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет — 300 гривен;

от 75 до 79 лет — 456 гривен;

от 80 лет и старше — 570 гривен.

Важно: ежемесячную доплату по возрасту не суммируют. Тот, кто уже получает 300 гривен, достигнув 75 лет, не получит сразу 456 гривен — ему доплатят лишь разницу в 156 гривен до нового уровня. А человек, достигший 75 лет без предыдущей надбавки, получит сразу полные 456 гривен.

Когда начинается выплата

Надбавку начисляют со следующего дня после достижения соответствующего возраста. Например, если пенсионер родился 1 числа, он получит доплату за тот месяц, когда день рождения приходится на самое начало месяца. Если же человек родился, например, 20 числа, то доплату считают с 21 числа пропорционально дням месяца.

Что делать, если надбавку не начислили

Доплата назначается автоматически, заявления и документы подавать не нужно. Однако если пенсионер достиг 70, 75 или 80 лет, а надбавка так и не пришла, стоит обратиться в Главное управление ПФУ в Николаевской области. Это можно сделать лично, через вебпортал электронных услуг ПФУ или по телефону контакт-центра 0-800-503-753.

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