Подорожание продуктов в Житомирской области — одна из самых болезненных тем для потребителей. По состоянию на 25 сентября портал Минфина обновил средние цены на базовые товары в супермаркетах, среди которых сахар, подсолнечное масло, мука, гречка, куриные яйца и свинина.

Подорожание газа в Житомирской области уже ощутили тысячи семей, а вслед за коммуналкой вверх тянутся и цены на продукты. Портал Минфина ежедневно отслеживает стоимость товаров первой необходимости; последнее обновление данных — 25 сентября 2026 года в 08:18.

Подорожание продуктов в Житомирской области наиболее заметно в категории круп: килограмм гречки в среднем стоит 79,70 грн. Мониторинг охватывает сети Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus и Varus, которые работают и на Житомирщине.

Сахар, масло и мука: актуальные цены

Сахар кристаллический держится на отметке 35,82 грн за килограмм. Подсолнечное масло в бутылке 850 мл зависит от бренда: «Олейна» рафинированное — 104,66 грн, «Щедрий Дар» рафинированное — 100,66 грн.

Мука пшеничная марки «Хуторок» продается по 36,72 грн за килограмм, а двухкилограммовая упаковка — 72,64 грн. Среди других круп пшено стоит 56,20 грн, длинный рис — 63,00 грн, пропаренный рис — 56,37 грн за килограмм.

Что ещё входит в ежедневный мониторинг

Кроме бакалеи, Минфин отслеживает молочные и мясные продукты, куриные яйца, овощи, фрукты и хлеб. В мясной категории в перечень входят свинина, говядина, курятина и сало — их цены обновляются вместе с остальными позициями.

Покупателям в Житомирской области советуют сравнивать цены в разных сетях: разница на один и тот же товар может достигать нескольких гривен. Актуальные цифры Минфин публикует ежедневно, поэтому перед походом в магазин стоит свериться со свежим мониторингом.

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