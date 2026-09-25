Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 26 сентября по 2 октября обещает преимущественно сухую погоду: максимум днем достигнет +19°, и только в воскресенье, 27 сентября, синоптики прогнозируют возможные осадки.

переменчивую облачность фиксировали синоптики неделю назад в Харьковской области, а теперь они дали новый прогноз погоды на неделю с 26 сентября по 2 октября: температура днем будет держаться в пределах +16…+19°, и только в воскресенье, 27 сентября, ожидаются возможные осадки.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели температура днем в Харьковской области будет колебаться от +16° до +19°, а ночью — от +8° до +13°.

В субботу, 26 сентября, воздух днем прогреется до +18°, а ночью опустится до +8°. Небо будет облачным с прояснениями, осадков не прогнозируют.

В воскресенье, 27 сентября, максимум днем снизится до +16° — самого низкого показателя за неделю, ночью термометры покажут +12°. Облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 28 сентября, столбики термометров днем поднимутся до +17°, ночью — до +13°. Облачность с прояснениями, без осадков.

Во вторник, 29 сентября, воздух прогреется до +19° — это максимум недели, ночью — до +13°. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается.

В среду, 30 сентября, днем удержится +19°, а ночью температура опустится до +10°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 1 октября, днем также ожидается +19°, ночью — +10°. Облачность переменчивая, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 2 октября, температура днем останется на отметке +19°, ночью — +11°. Небо будет малооблачным, без осадков.

Самым теплым днем недели станет вторник, 29 сентября, когда воздух днем прогреется до +19°, а самым прохладным — воскресенье, 27 сентября, с максимумом +16°. Перепад температур за неделю составит 3°, осадки прогнозируют только в воскресенье, 27 сентября.

В воскресенье, 27 сентября, синоптики прогнозируют возможные осадки, поэтому харьковчанам стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем. В другие дни недели, когда днем тепло до +19°, а ночью прохладно (от +8° до +13°), стоит одеваться многослойно, чтобы комфортно себя чувствовать и утром, и днем.

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