Прогноз погоды на неделю в Днепропетровской области с 25 сентября по 1 октября показывает, что максимальная температура днем поднимется до +20°, а в воскресенье и понедельник синоптики ожидают кратковременные осадки.

предыдущий прогноз погоды для Днепропетровщины уже предупреждал о дождях, и нынешняя неделя с 25 сентября по 1 октября подтверждает эту тенденцию — синоптики снова ожидают кратковременные осадки в воскресенье и понедельник.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, днем температура воздуха в течение недели будет колебаться от +16° до +20°.

В пятницу, 25 сентября, воздух прогреется до +18°, ночью ожидается +8°. Небо будет малооблачным, без осадков.

В субботу, 26 сентября, днем столбики термометров будут подниматься до +19°, а ночью опустятся до +10°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В воскресенье, 27 сентября, температура днем удержится на отметке +18°, ночью — +12°. Небо будет облачным, синоптики прогнозируют возможные осадки.

В понедельник, 28 сентября, днем станет самое прохладное за неделю — лишь +16°, ночью +14°. Облачно с прояснениями, возможны осадки.

Во вторник, 29 сентября, воздух снова прогреется до +19°, ночью ожидается +14°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В среду, 30 сентября, днем будет самое теплое за всю неделю — до +20°, ночью +15°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 1 октября, температура днем удержится на уровне +19°, ночью — +13°. Облачно с прояснениями, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет среда, 30 сентября, с температурой +20°, а самым прохладным — понедельник, 28 сентября, когда воздух прогреется лишь до +16°. Перепад температур за неделю составляет 4°. Осадки синоптики прогнозируют в воскресенье, 27 сентября, и понедельник, 28 сентября.

В дни с возможными осадками жителям Днепропетровщины стоит взять с собой зонт и быть внимательнее за рулем из-за скользкой дороги. В остальные дни недели погода позволяет планировать дела на свежем воздухе без особых предостережений.

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