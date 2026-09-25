Денежная помощь в Ивано-Франковской области от благотворительного фонда «Каритас-Спес»: открыта регистрация на выплату 43 200 гривен на домохозяйство. Претендовать на деньги могут не все — есть четкий перечень условий.

Денежная помощь в Ивано-Франковской области от благотворительного фонда «Каритас-Спес» стартовала — организация объявила набор участников в проект «Семья семье: Индивидуальная поддержка».

Программу реализует «Каритас-Спес» Львовской Архиепархии Римско-Католической Церкви в Украине. Проект охватывает сразу четыре области: Львовскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую. Его цель — помочь семьям и лицам, пострадавшим от последствий войны, восстановить финансовое положение и источники дохода.

Рассчитан проект на две категории: многодетные семьи, воспитывающие трех и более детей, и домохозяйства, в составе которых есть лица с инвалидностью. При этом есть важное условие — подать заявку могут только те, кто ранее не получал денежной помощи в рамках других проектов «Каритас-Спес Украина» или других благотворительных организаций Украины.

Размер денежной помощи — 43 200 гривен на одно домохозяйство. Средства можно направить на профессиональное обучение и переквалификацию, закупку сельскохозяйственных материалов и оборудования (семена, техника, животные), а также на открытие или развитие собственного дела.

Как подать заявку

Чтобы присоединиться, нужно скачать грантовую заявку по ссылке на сайте проекта, заполнить ее, а затем заполнить форму предварительной регистрации и загрузить уже заполненный документ. Для заполнения формы необходимо войти в Google-аккаунт. К участию принимаются только полностью заполненные грантовые заявки без пропущенных разделов.

Проект длится с сентября по декабрь 2026 года, крайний срок регистрации — 27 ноября 2026 года. Количество мест и грантов ограничено: форму регистрации закроют автоматически, как только наберется нужное количество заявок. Поэтому медлить с подачей не стоит.

За консультацией можно обратиться по телефону +380 97 464 92 36 (вторник и четверг с 11:00 до 15:00) или написать на электронную почту caritas.spes.granty@gmail.com.

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