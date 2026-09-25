Денежная помощь в Хмельницкой области семьям первоклассников выплачивается до 1 ноября: по программе «Пакунок школяра» в этом году на каждого ребёнка, который впервые сядет за парту, предусмотрено по 5 000 гривен.

Промывка водопроводных сетей в Хмельницком завершилась, и теперь в центре внимания жителей области — подготовка детей к школе. Семьям будущих первоклассников напоминают о «Пакунок школяра» — государственной выплате 5 000 гривен на каждого ребёнка, который в 2026 году впервые сядет за парту.

Подготовка ребёнка к первому классу — затратный этап, поэтому государство и в этом году продолжает программу поддержки. Как сообщает Полонский городской совет, полученные средства можно потратить на школьную одежду и обувь, канцелярские принадлежности, книги и другие товары, необходимые для учёбы.

Кто может получить 5 000 гривен

Денежная помощь по программе «Пакунок школяра» назначается на каждого ребёнка, который в 2026 году начинает учёбу в первом классе. Выплата разовая, её размер — 5 000 гривен на ребёнка.

До какого числа принимают заявления

Подать заявление на получение помощи можно до 1 ноября 2026 года включительно. После завершения приёма заявлений воспользоваться программой в этом учебном году уже не получится, поэтому семьям советуют не затягивать.

Как оформить помощь

Чтобы получить «Пакунок школяра», нужно подать заявление в установленном порядке. Пошаговую инструкцию по оформлению, перечень документов и способы подачи местные власти собрали в новостях «33 канал» и в сюжете «Суспільне Хмельницький», на которые они официально ссылаются.

Ранее Politeka сообщала, начало отопительного сезона в Хмельницкой области в 2026 году: коммунальщики рассказали, когда включат отопление.