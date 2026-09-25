Начало отопительного сезона 2026 в Житомирской области приближается: коммунальщики уже выполнили основные работы на котельных и теплосетях, однако часть ремонтов пришлось перенести на следующий год.

Начало отопительного сезона в Житомирской области уже на этапе финальной подготовки — коммунальщики вышли на 98% готовности, хотя блокировка счетов предприятия сорвала часть запланированных работ.

Об этом журналистам Житомир.info 17 сентября рассказал главный инженер КП «Житомиртеплокомунэнерго» Руслан Погребняк. По его словам, котельные уже готовы, а все контрольно-измерительные приборы проверены и установлены на места.

Что удалось сделать несмотря на блокировку счетов

Счета предприятия арестовали из-за долгов перед НАК «Нафтогаз Украины». Из-за этого тепловики не могли своевременно закупить материалы, и часть ремонтов пришлось сдвинуть. Сейчас под гарантию города материалы закуплены, завершаются работы на улице Старовильской и на переходе через улицу Трояновскую.

На проспекте Независимости подрядчик прокладывает тепловую сеть диаметром 500 мм — эти работы должны завершить до 1 октября. При этом реконструкцию четырех котельных, которую планировали на этот год, пришлось перенести на 2027 год.

Готовность домов и учреждений

В школах, детсадах и медицинских учреждениях уже выполнили все подготовительные работы. Тепловая инспекция осмотрела жилые дома — по предварительной оценке к сезону готовы около 90% из них.

На случай отключений электроэнергии на предприятии есть генераторы, которых хватит на 2-4 часа аварийной работы. Для полного обеспечения работы всех котельных нужно около 60 тонн топлива в сутки.

Отопительный период в Украине не имеет единой даты — решение принимают органы местного самоуправления. Согласно постановлению Кабмина №930, отопление включают после трех суток со средней температурой +8°C или ниже, и сезон заканчивается по тому же правилу.

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