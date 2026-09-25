Начало отопительного сезона 2026 во Львовской области уже приближается: город завершает подготовку тепловых сетей, жилых домов и резервных источников питания, а общая готовность достигает 85%.

Начало отопительного сезона во Львовской области в 2026 году — одна из главных тем, которую обсуждали на сессии Львовского городского совета ещё 17 сентября. Первый заместитель городского головы Андрей Москаленко сообщил, что Львов сейчас готов к старту отопления на 85%.

По словам чиновника, город завершает подготовку тепловых сетей, жилого фонда и резервных источников питания. План устойчивости общины охватывает 96 проектов, из которых уже выполнено 69%. Приоритеты — модернизация тепловых сетей, развитие резервной генерации, защита критической инфраструктуры и создание дополнительных запасов оборудования.

Что уже сделано и какие проблемы остаются

Выполненные 85% запланированных работ — это готовность индивидуальных тепловых пунктов и проверка жилого фонда. В городе формируют материальный резерв для предприятий тепло- и водоснабжения на случай повреждения сетей. Специалисты обследуют дома, общаются с жителями, ОСМД и ЛКП, чтобы заранее подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям.

Городские власти назвали несколько проблем, тормозящих подготовку. Первая — бронирование работников критической инфраструктуры: коммунальные предприятия могут бронировать до 75% персонала, тогда как отдельные государственные — 100%, из-за чего Львов теряет специалистов.

Вторая проблема — компенсация разницы в тарифах. В проекте госбюджета не предусмотрели 4% частичной компенсации, поэтому городу придётся искать около 1 млрд грн. Третья — задержки из-за постановления №1512 по ценовым предложениям, которые могут откладывать проекты на два-три месяца.

Что говорят в мэрии

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город повторно обратится к правительству по решению этих вопросов. Речь идёт о бронировании работников и компенсации тарифной разницы, от которых напрямую зависит стабильное прохождение отопительного сезона.

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