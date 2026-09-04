Ровенщина получила из госбюджета 23,3 млн грн на создание жилья для ВПО. Деньги пойдут на временное и поддерживаемое проживание, а также на жилье в сельской местности.

Помощь для переселенцев на Ровенщине получила новое направление: в 2026 году область получила из государственного бюджета 23,3 миллиона гривен на создание и обустройство жилья для внутренне перемещенных и эвакуированных людей. Средства уже распределили между громадами, поэтому впереди — конкретные проекты.

Об этом шла речь во время еженедельного онлайн-совещания по вопросам социальной защиты населения под руководством заместителя председателя Ровенской ОГА Людмилы Шатковской, сообщает ОГО.ua. Деньги направят на формирование фондов временного и поддерживаемого проживания, а также на обеспечение ВПО жильем в сельской местности.

Сейчас на Ровенщине проживают более 42 тысяч внутренне перемещенных людей. Часть из них арендует жилье самостоятельно, другие живут в местах компактного поселения или пользуются помощью громад. Именно поэтому дополнительный жилищный фонд должен дать людям более стабильные условия проживания.

«Это не просто средства на ремонт помещений. Это возможность превратить здания, которые годами не использовались или требовали обновления, в комфортное жилье для людей, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома», — отметила Людмила Шатковская.

Какие условия должны выполнить громады

Громады уже определяют помещения и готовят соответствующие проекты. Речь идет не только о строительстве нового жилья — под нужды переселенцев могут приспосабливать здания, которые длительное время не использовались или требуют ремонта и обновления.

Одним из ключевых требований является безбарьерность. Не менее 20% жилых мест должны быть адаптированы для людей с инвалидностью и маломобильных групп. Поэтому при обустройстве громады должны предусматривать пандусы, подъемники и широкие дверные проемы.

Кроме жилищного вопроса, во время совещания обсудили развитие патронатной услуги и поддержку семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Громады также анализируют актуальные потребности населения, чтобы в дальнейшем планировать социальные услуги в соответствии с реальными запросами.

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