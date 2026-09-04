Рівненщина отримала з держбюджету 23,3 млн грн на створення житла для ВПО. Гроші підуть на тимчасове та підтримане проживання, а також на житло у сільській місцевості.

Допомога для переселенців на Рівненщині отримала новий напрям: у 2026 році область отримала з державного бюджету 23,3 мільйона гривень на створення та облаштування житла для внутрішньо переміщених і евакуйованих людей. Кошти вже розподілили між громадами, тож попереду — конкретні проєкти.

Про це йшлося під час щотижневої онлайн-наради з питань соціального захисту населення під керівництвом заступниці голови Рівненської ОДА Людмили Шатковської, повідомляє ОГО.ua. Гроші спрямують на формування фондів тимчасового та підтриманого проживання, а також на забезпечення ВПО житлом у сільській місцевості.

Нині на Рівненщині проживають понад 42 тисячі внутрішньо переміщених людей. Частина з них орендує житло самостійно, інші мешкають у місцях компактного поселення або користуються допомогою громад. Саме тому додатковий житловий фонд має дати людям більш стабільні умови проживання.

«Це не просто кошти на ремонт приміщень. Це можливість перетворити будівлі, які роками не використовувалися або потребували оновлення, на комфортне житло для людей, які через війну були змушені залишити свої домівки», — зазначила Людмила Шатковська.

Які умови мають виконати громади

Громади вже визначають приміщення та готують відповідні проєкти. Йдеться не лише про будівництво нового житла — під потреби переселенців можуть пристосовувати будівлі, які тривалий час не використовувалися або потребують ремонту та оновлення.

Однією з ключових вимог є безбар'єрність. Щонайменше 20% житлових місць мають бути адаптовані для людей з інвалідністю та маломобільних груп. Тому під час облаштування громади повинні передбачати пандуси, підйомники та широкі дверні прорізи.

Окрім житлового питання, під час наради обговорили розвиток патронатної послуги та підтримку сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Громади також аналізують актуальні потреби населення, щоб надалі планувати соціальні послуги відповідно до реальних запитів.

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