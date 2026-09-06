Узнать, как удалить жирный налет на кухне, можно без дорогой бытовой химии — поможет обычное средство для мытья посуды, которое уже есть почти в каждом доме. Простой раствор за считанные минуты уберет жирные пятна и отпечатки пальцев с кухонных шкафов.

Вопрос, как удалить жирный налет на кухне, возникает почти в каждом доме: кухонные шкафы быстро покрываются жирными пятнами и отпечатками пальцев, ведь во время ежедневного приготовления пищи на поверхностях оседают мелкие частицы жира. Избавиться от стойких загрязнений можно без дорогой бытовой химии — простое средство, которое есть почти на каждой кухне, сообщает Главред со ссылкой на британское издание Express.

Эксперты по уборке советуют не тратить деньги на дорогие средства. Для ухода за кухонными шкафами достаточно обычного средства для мытья посуды. Оно эффективно растворяет жир и остатки грязи, при этом не повреждает покрытие мебели.

Чтобы очистить поверхность, нужно приготовить миску с теплой водой и добавить несколько капель средства для мытья посуды. В раствор следует опустить микрофибровую салфетку, хорошо отжать, чтобы она оставалась влажной, но не мокрой, и протереть шкафы сверху вниз. Такой способ постепенно удаляет жирные пятна и следы пальцев, не оставляя разводов.

Лучше всего использовать круговые движения — они помогают быстрее растворить загрязнения. Если на поверхности есть стойкие пятна, стоит уделить им немного больше времени, повторно смочив салфетку в растворе.

Пошаговая инструкция

Налейте в миску теплую воду и добавьте несколько капель средства для мытья посуды. Опустите микрофибровую салфетку в раствор и хорошо отожмите. Протрите шкафы сверху вниз круговыми движениями. Пройдитесь сухой микрофибровой тканью, чтобы убрать остатки влаги.

После завершения очистки обязательно пройдитесь сухой микрофибровой тканью — так вы уберете остатки влаги и придадите поверхности аккуратный вид. Регулярное использование этого простого раствора поможет держать кухню в чистоте без лишних затрат.