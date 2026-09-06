Как быстро очистить душевую лейку без специальной химии, рассказал украинский TikTok-блогер и клинтокер Марк Любчик — для его трюка понадобятся лишь средство для мытья посуды и уксус.

Большинство людей во время уборки в ванной протирают душевую лейку только снаружи. Однако внутри она со временем накапливает грязь и известковый налёт, из-за чего вода начинает течь значительно хуже.

Как быстро очистить душевую лейку изнутри

Украинский TikTok-блогер и клинтокер Марк Любчик показал простой способ очистить лейку душа с помощью двух доступных средств — обычного средства для мытья посуды и уксуса.

«Раскручиваем лейку и внутрь заливаем моющее средство и уксус. Всё это закручиваем и оставляем на 10–15 минут — и вы будете удивлены, насколько грязная вода оттуда польётся», — объяснил блогер.

Раскрутите душевую лейку. Залейте внутрь средство для мытья посуды и уксус. Закрутите лейку обратно. Оставьте на 10–15 минут. Слейте средство и промойте лейку водой.

Когда отведённое время пройдёт, средство из лейки нужно слить, а саму конструкцию хорошо промыть водой. По словам Любчика, дорогие специальные средства для этого совсем не нужны.

Почему после очистки вода становится грязной

Грязная вода после трюка — это как раз тот налёт, который накапливался на внутренних стенках лейки. Уксус благодаря своей кислотности растворяет минеральные отложения, а моющее средство убирает жир и грязь, поэтому после процедуры сантехника работает как новая.





Как отмыть душевую кабину от известкового налёта

Для очистки душевой кабины эксперты по уборке советуют использовать белый уксус. Достаточно полстакана средства, бутылки с распылителем или губки, тёплой воды и салфетки из микрофибры.

Уксус можно слегка подогреть, но не доводить до кипения. Перед использованием стоит убедиться, что материалы кабины совместимы с кислотными средствами.