Большинство людей во время уборки в ванной протирают душевую лейку только снаружи. Однако внутри она со временем накапливает грязь и известковый налёт, из-за чего вода начинает течь значительно хуже.
Как быстро очистить душевую лейку изнутри
Украинский TikTok-блогер и клинтокер Марк Любчик показал простой способ очистить лейку душа с помощью двух доступных средств — обычного средства для мытья посуды и уксуса.
«Раскручиваем лейку и внутрь заливаем моющее средство и уксус. Всё это закручиваем и оставляем на 10–15 минут — и вы будете удивлены, насколько грязная вода оттуда польётся», — объяснил блогер.
- Раскрутите душевую лейку.
- Залейте внутрь средство для мытья посуды и уксус.
- Закрутите лейку обратно.
- Оставьте на 10–15 минут.
- Слейте средство и промойте лейку водой.
Когда отведённое время пройдёт, средство из лейки нужно слить, а саму конструкцию хорошо промыть водой. По словам Любчика, дорогие специальные средства для этого совсем не нужны.
Почему после очистки вода становится грязной
Грязная вода после трюка — это как раз тот налёт, который накапливался на внутренних стенках лейки. Уксус благодаря своей кислотности растворяет минеральные отложения, а моющее средство убирает жир и грязь, поэтому после процедуры сантехника работает как новая.
Как отмыть душевую кабину от известкового налёта
Для очистки душевой кабины эксперты по уборке советуют использовать белый уксус. Достаточно полстакана средства, бутылки с распылителем или губки, тёплой воды и салфетки из микрофибры.
Уксус можно слегка подогреть, но не доводить до кипения. Перед использованием стоит убедиться, что материалы кабины совместимы с кислотными средствами.