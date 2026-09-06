Як швидко очистити душову лійку без спеціальної хімії, розповів український TikTok-блогер і клінтокер Марк Любчик — для його трюку знадобляться лише засіб для миття посуду та оцет.

Більшість людей під час прибирання у ванній протирають душову лійку лише зовні. Однак усередині вона з часом накопичує бруд і вапняний наліт, через що вода починає текти значно гірше.

Як швидко очистити душову лійку всередині

Український TikTok-блогер і клінтокер Марк Любчик показав простий спосіб очистити лійку душа за допомогою двох доступних засобів — звичайного засобу для миття посуду та оцту.

«Розкручуємо лійку та всередину заливаємо мийний засіб і оцет. Усе це закручуємо та залишаємо на 10–15 хвилин — і ви будете здивовані, наскільки брудна вода звідти поллється», — пояснив блогер.

Розкрутіть душову лійку. Залийте всередину засіб для миття посуду та оцет. Закрутіть лійку назад. Залиште на 10–15 хвилин. Злийте засіб і промийте лійку водою.

Коли відведений час мине, засіб із лійки потрібно злити, а саму конструкцію добре промити водою. За словами Любчика, дорогі спеціальні засоби для цього зовсім не потрібні.

Чому після очищення вода стає брудною

Брудна вода після трюку — це саме той наліт, який накопичувався на внутрішніх стінках лійки. Оцет через свою кислотність розчиняє мінеральні відкладення, а мийний засіб прибирає жир і бруд, тому після процедури сантехніка працює, як нова.





Як відмити душову кабіну від вапняного нальоту

Для очищення душової кабіни експерти з прибирання радять використати білий оцет. Достатньо пів склянки засобу, пляшки з розпилювачем або губки, теплої води та серветки з мікрофібри.

Оцет можна злегка підігріти, але не доводити до кипіння. Перед використанням варто переконатися, що матеріали кабіни сумісні з кислотними засобами.



