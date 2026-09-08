Более 380 тысяч семей в прифронтовых громадах получат единовременно по 19 400 гривен на прохождение отопительного сезона. Для этого правительство привлекло 7,4 млрд гривен от международных гуманитарных организаций.

Более 380 тысяч семей в прифронтовых громадах получат единовременно по 19 400 гривен на прохождение отопительного сезона. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, а Херсонская областная государственная администрация распространила информацию для жителей региона, находящихся вблизи линии фронта.

Кто именно имеет право на выплату

Помощь направят украинцам, которые больше всего в ней нуждаются. В перечень получателей вошли:

люди с инвалидностью;

одинокие пенсионеры;

внутренне перемещенные лица;

получатели жилищных субсидий;

многодетные и приемные семьи;

одинокие матери;

семьи с детьми с инвалидностью;

детские дома семейного типа и патронатные семьи.

Единовременная выплата в 19 400 гривен поможет пережить холодный период тем, кто живет в громадах, постоянно страдающих от российских обстрелов и поврежденной инфраструктуры. Для Херсонщины, значительная часть которой расположена в зоне боевых действий, такая поддержка особенно важна.

Откуда взяли средства

На программу правительство привлекло 7,4 млрд гривен от международных гуманитарных организаций. Часть денег поступила от UNICEF и Украинского Красного Креста через Гуманитарный счет Минсоцполитики.

Как подать заявление

Заявление на получение помощи можно подать до 30 октября. Документы принимают в трех местах: через Пенсионный фонд Украины, в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) или в органах местной власти.

Как получить деньги

После обработки заявления выплату можно получить двумя способами — на банковский счет или через отделения Укрпочты. Точный механизм начисления стоит уточнять по месту подачи документов.