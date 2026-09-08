Более 380 тысяч семей в прифронтовых громадах получат единовременно по 19 400 гривен на прохождение отопительного сезона. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, а Херсонская областная государственная администрация распространила информацию для жителей региона, находящихся вблизи линии фронта.

Кто именно имеет право на выплату

Помощь направят украинцам, которые больше всего в ней нуждаются. В перечень получателей вошли:

  • люди с инвалидностью;
  • одинокие пенсионеры;
  • внутренне перемещенные лица;
  • получатели жилищных субсидий;
  • многодетные и приемные семьи;
  • одинокие матери;
  • семьи с детьми с инвалидностью;
  • детские дома семейного типа и патронатные семьи.
Денежная помощь

Единовременная выплата в 19 400 гривен поможет пережить холодный период тем, кто живет в громадах, постоянно страдающих от российских обстрелов и поврежденной инфраструктуры. Для Херсонщины, значительная часть которой расположена в зоне боевых действий, такая поддержка особенно важна.

Откуда взяли средства

На программу правительство привлекло 7,4 млрд гривен от международных гуманитарных организаций. Часть денег поступила от UNICEF и Украинского Красного Креста через Гуманитарный счет Минсоцполитики.

Как подать заявление

Заявление на получение помощи можно подать до 30 октября. Документы принимают в трех местах: через Пенсионный фонд Украины, в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) или в органах местной власти.

Как получить деньги

После обработки заявления выплату можно получить двумя способами — на банковский счет или через отделения Укрпочты. Точный механизм начисления стоит уточнять по месту подачи документов.