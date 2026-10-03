Прогноз погоды на неделю в Одесской области с 4 по 10 октября обещает спокойную осеннюю погоду без резких перепадов: максимум днем поднимется до +20°, а в пятницу, 9 октября, возможны осадки.

прогноз погоды на неделю в Одесской области пополнился новыми деталями, и теперь известно, что с 4 по 10 октября температура днем не превысит +20°, а осадки ожидаются лишь в пятницу, 9 октября.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, в течение недели температура днем будет колебаться от +17° до +20°, а ночью — от +11° до +17°.

В воскресенье, 4 октября, воздух прогреется днем до +17°, а ночью остынет до +11°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В понедельник, 5 октября, столбики термометров днем поднимутся до +20° — это самый теплый день недели. Ночью температура опустится до +12°, облачность — малооблачно, без осадков.

Во вторник, 6 октября, днем ожидается +20°, ночью — +14°. Облачность переменная, осадков не будет.

В среду, 7 октября, температура днем удержится на отметке +19°, ночью — +14°. Небо будет облачным с прояснениями, без осадков.

В четверг, 8 октября, днем ожидается +19°, ночью — +15°. Облачность переменная, осадков не прогнозируют.

В пятницу, 9 октября, днем воздух прогреется до +20°, ночью похолодает до +17°. Небо будет малооблачным, однако синоптики прогнозируют возможные осадки.

В субботу, 10 октября, днем ожидается +19°, ночью — +16°. Облачность переменная, без осадков.

Таким образом, самым теплым днем недели станет понедельник, 5 октября, когда днем воздух прогреется до +20°, а самым прохладным будет воскресенье, 4 октября, когда максимум составит лишь +17°. Перепад температур за неделю небольшой — всего 3°. Осадки прогнозируют лишь один раз — в пятницу, 9 октября.

Поскольку существенных перепадов температуры на этой неделе не ожидается, одеваться стоит по принципу «слоями», чтобы комфортно чувствовать себя и утром, и вечером. В пятницу, 9 октября, когда возможны осадки, стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за потенциально мокрой дороги.

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