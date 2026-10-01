Графики отключения света в Запорожье 2 и 3 октября предусматривают плановые и срочные ремонты электрооборудования. На несколько часов без света останутся улицы в разных районах города.

Графики отключения света в Запорожье на 2 и 3 октября изменились — энергетики проведут плановые и срочные ремонты электрооборудования. Работы продлятся в пятницу и субботу, поэтому часть квартир и домов на несколько часов останется без электроснабжения. Об обновленных графиках отключения света в Запорожье 2 и 3 октября сообщает «Запорожьеоблэнерго», которое публикует полный перечень адресов.

Что отключат 2 октября

В пятницу, 2 октября, с 08:00 до 18:00 плановые работы охватят большую часть города. Без света останутся, в частности, улицы Аэродромная, Азовская, Ботаническая, Строительная, Киевская, Механическая, Осипенко, Тополиная, Юрия Баранника, проспект Соборный, зона Орехова Бухта и несколько переулков.

Дополнительно 2 октября с 09:00 до 17:00 обесточат улицы Авиационную, Алмазную, Демократическую, Энергодарскую, Космическую, Садовую, Хлебную и другие. В этот же день с 09:00 до 17:00 проведут срочный ремонт на улицах Владимира Мономаха, Гончара, Учительской и Чонгарской, а с 09:30 до 17:00 — на улице Зачиняева.

Где не будет света 3 октября

В субботу, 3 октября, с 08:00 до 20:00 плановый ремонт затронет улицы Автозаводскую, Благовещенскую, Героев Национальной гвардии Украины, Покровскую, Почтовую, Святого Николая, Украинскую, Школьную, а также проспект Соборный и площадь Привокзальную.

Энергетики просят жителей заранее зарядить телефоны, павербанки и фонарики. Если свет пропал вне указанных часов, заявку стоит оставить диспетчерской службе «Запорожьеоблэнерго» — точные адреса и часы отключений следует проверять в официальном графике.

Ранее Politeka сообщала, энергетики предупредили об отключении света в Запорожской области 30 сентября и 1 октября.

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