Как быстро очистить унитаз от стойкого известкового налета, не тратясь на агрессивную бытовую химию? Действенное и дешевое средство давно стоит в кухонном шкафчике — обычные таблетки для посудомоечной машины.

Домашний рецепт очистки унитаза работает за несколько минут, однако есть способ еще проще — без смешивания ингредиентов. Со стойким налетом хорошо справляются обычные таблетки для посудомоечной машины.

Большинство магазинных средств для чистки унитазов содержат агрессивные компоненты, которые вредят здоровью, окружающей среде и семейному бюджету. При этом эффективная альтернатива давно хранится на кухне — те самые таблетки, которыми вы моете посуду.

Секрет в составе: ферменты, карбонат натрия и поверхностно-активные вещества. Соединяясь с водой, они активно расщепляют органические остатки и минеральные отложения — то самое характерное «кольцо» на стенках унитаза, которое не берут обычные средства.

Как быстро очистить унитаз: пошаговая инструкция

Сначала смойте воду, чтобы снизить ее уровень в чаше: меньше воды — выше концентрация активных веществ и быстрее результат. Обязательно наденьте резиновые перчатки — они защищают руки от микробов и остатков моющих компонентов.

Затем опустите одну таблетку в унитаз и подождите 1–2 минуты, пока она начнет растворяться. После этого щеткой или губкой распределите раствор по всей внутренней поверхности — так активные вещества лучше «цепляются» к налету.

Если загрязнение не поддается, смочите уголок таблетки и осторожно потрите проблемный участок. В таком виде таблетка работает как легкий абразив и убирает даже самые стойкие пятна.

В завершение просто смойте воду — остатки средства и осадок исчезнут вместе с ней. Чтобы эффект держался дольше, специалисты советуют повторять процедуру раз в неделю: регулярный уход не дает минералам накапливаться.

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