Бесплатное жилье для ВПЛ в Винницкой области получат семьи, чье жилье разрушено или признано непригодным для проживания. Заявки принимаются только до 9 октября включительно.

Денежная помощь в Винницкой области для переселенцев дополняется новой программой: Благотворительный фонд «Право на защиту» начал прием заявок на получение бесплатного жилья для ВПЛ в Винницкой области. Речь идет о современных модульных домах, которые изготовят и установят в селе Лукашовка Ладыжинской громады.

После установки жилье будет передаваться отобранным домохозяйствам в аренду по условиям специального соглашения с УВКБ ООН. То есть семьи смогут проживать в домах бесплатно, а формальной стороной будет заниматься Агентство ООН по делам беженцев.

Кто может участвовать в отборе

К рассмотрению допускаются домохозяйства ВПЛ, которые соответствуют сразу нескольким критериям. Прежде всего их жилье должно быть разрушено или признано непригодным для проживания. Также семья не должна иметь другого жилья на неоккупированной территории, где не ведутся активные боевые действия.

Отдельно учтут твердое намерение оставаться проживать на Виннитчине. При отборе будут учитываться и текущие ненадлежащие жилищные условия, риск выселения и общие критерии уязвимости домохозяйств.

Важная деталь: 30% модульных домов распределят среди домохозяйств, в составе которых есть медицинские работники из числа ВПЛ льготных категорий.

Как происходит отбор

Окончательное решение о предоставлении модульного жилья принимает исключительно специальный Отборочный комитет в соответствии с утвержденным Положением. В фонде подчеркивают: заполнение анкеты или ее принятие системой не является гарантией участия в программе.

Как подать заявку

Заявки принимаются до 9 октября включительно. Участников просят заполнять анкету максимально внимательно и достоверно, поскольку при необходимости представители фонда будут связываться для уточнения данных. Регистрационная форма доступна на странице программы.

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