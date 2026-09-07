Кабмин распределил образовательную субвенцию на сентябрь–декабрь 2026 года: Одесской городской громаде предусмотрено более 1 млрд грн на зарплаты педагогам. Деньги должны обеспечить выплаты до конца года с учетом повышения зарплат с сентября.

Прогноз погоды в Одесской области на ближайшую неделю уже обнародовали синоптики, а педагоги тем временем получили важную денежную новость: правительство распределило более 1 млрд грн образовательной субвенции для Одесской городской громады на зарплаты учителям до конца 2026 года.

Речь идет о постановлении Кабинета Министров Украины № 1077 от 31 августа 2026 года, которым распределены средства на сентябрь–декабрь, сообщает Новини.LIVE. Для бюджета Одесской городской территориальной громады в документе предусмотрено 1 044 067,6 тыс. грн образовательной субвенции. Новое распределение вступило в силу с 1 сентября.

Эти деньги должны обеспечить своевременную выплату заработной платы педагогам до конца года. Ведь с сентября 2026 года зарплата учителей вырастет в среднем еще на 20% — после того как с января ее уже повысили на 30%. Для финансирования этого повышения правительство перераспределило на программу образовательной субвенции 25,8 млрд грн.

Сколько получат другие громады области

Одесса — крупнейший получатель среди громад региона. Далее по объему субвенции идут Измаильская городская громада — 98,6 млн грн, Черноморская городская — 86,3 млн грн и Сафьяновская сельская — 81,3 млн грн.

Среди других крупных получателей — Раздельнянская городская громада (почти 64 млн грн), Белгород-Днестровская городская (59,9 млн грн), Балтская городская (58,1 млн грн), Подольская городская (58 млн грн), Ренийская городская (54,3 млн грн), Арцизская городская (53,6 млн грн) и Килийская городская (53,5 млн грн).

Сколько предусмотрено для всей области

Всего на сентябрь–декабрь 2026 года для Одесской области предусмотрено 3 млрд 737,3 млн грн образовательной субвенции. Почти 3,474 млрд грн из этой суммы распределено между 91 территориальной громадой региона.

Еще 263,4 млн грн образовательной субвенции поступят непосредственно в областной бюджет. Эти средства предназначены на зарплаты педагогов учреждений областного подчинения — специальных школ, лицеев и других учебных заведений. Обычные коммунальные школы получают государственное финансирование зарплат учителей через бюджеты своих территориальных громад.

Что изменили в формуле расчета

Вместе с новым распределением Кабмин изменил формулу, по которой определяется объем образовательной субвенции. С 1 сентября предельную расчетную наполняемость начальных классов установили на уровне 24 учеников. Это особенно касается крупных городов и громад, где ранее этот показатель был выше. Для громад, где расчетная наполняемость уже составляла 24 ученика или меньше, ничего не меняется.

Кроме того, с сентября в формулу вернули все часы учебного плана, часть которых не финансировалась с начала полномасштабного вторжения. В Министерстве образования и науки отмечают, что при новом расчете субвенции эти часы уже учтены.

Что это значит для учителей

Всего на сентябрь–декабрь правительство распределило между местными бюджетами Украины 57,4 млрд грн образовательной субвенции, еще 500 млн грн предусмотрели в резерве на случай дополнительных потребностей. Педагоги Одесской области, как и всей страны, должны получать повышенную зарплату вовремя и в полном объеме — именно на это направлено новое распределение.

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