Из-за аварийно-ремонтных работ на энергообъектах один из водозаборов Сум может быть обесточен в дневные часы 7–11 сентября. В горсовете предупредили, когда именно жители могут остаться без воды.

Отключение воды в Сумах снова в графике — из-за аварийно-ремонтных работ на энергообъектах один из водозаборов города может быть обесточен в дневные часы в течение нескольких дней подряд.

Как сообщили в Сумском городском совете, с 7 по 11 сентября (включительно) один из водозаборов города в течение дня может быть обесточен ориентировочно с 09:00 до 17:00. В этот промежуток часть жителей может ощутить перебои с подачей воды или временное снижение давления в сети.

Причина — аварийно-ремонтные работы на энергетических объектах, которые сейчас продолжаются. Коммунальщики поясняют: как только энергетики завершат ремонт, водозабор вернется к обычному режиму работы, а подача воды восстановится полностью.

Кого могут коснуться отключения

Точного перечня адресов в горсовете пока не публиковали, поэтому обесточивание может ощущаться в разных районах города в зависимости от того, какой именно водозабор останется без питания. Жителям советуют учитывать, что вода может исчезнуть не сразу после обесточивания — часть домов питается из резервных линий.

Что советуют делать жителям

заранее наберите запас питьевой и технической воды на дневные часы 7–11 сентября;

следите за обновлениями на официальных страницах Сумского городского совета;

после восстановления подачи несколько минут сливайте воду, пока она не станет прозрачной.

О более точных графиках и адресах горсовет обещает сообщать дополнительно — если ситуация изменится, информацию обновят оперативно.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: в ПФУ рассказали, как получить 3000 гривен ежемесячно.

Также Politeka сообщала, гуманитарная помощь для ВПЛ в Сумской области: как получить продуктовые наборы и необходимые вещи.