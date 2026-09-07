Отключение воды в Сумах снова в графике — из-за аварийно-ремонтных работ на энергообъектах один из водозаборов города может быть обесточен в дневные часы в течение нескольких дней подряд.
Как сообщили в Сумском городском совете, с 7 по 11 сентября (включительно) один из водозаборов города в течение дня может быть обесточен ориентировочно с 09:00 до 17:00. В этот промежуток часть жителей может ощутить перебои с подачей воды или временное снижение давления в сети.
Причина — аварийно-ремонтные работы на энергетических объектах, которые сейчас продолжаются. Коммунальщики поясняют: как только энергетики завершат ремонт, водозабор вернется к обычному режиму работы, а подача воды восстановится полностью.
Кого могут коснуться отключения
Точного перечня адресов в горсовете пока не публиковали, поэтому обесточивание может ощущаться в разных районах города в зависимости от того, какой именно водозабор останется без питания. Жителям советуют учитывать, что вода может исчезнуть не сразу после обесточивания — часть домов питается из резервных линий.
Что советуют делать жителям
- заранее наберите запас питьевой и технической воды на дневные часы 7–11 сентября;
- следите за обновлениями на официальных страницах Сумского городского совета;
- после восстановления подачи несколько минут сливайте воду, пока она не станет прозрачной.
О более точных графиках и адресах горсовет обещает сообщать дополнительно — если ситуация изменится, информацию обновят оперативно.
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