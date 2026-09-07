Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове фактически доступны в формате готовых обедов и свежей выпечки.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове доступны в рамках благотворительного проекта «Кухня Доброты», реализуемого фондом «Красная Калина Харьков», сообщает издание Politeka.net.

Инициатива помогает людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. За поддержкой могут обращаться жители города, внутренне перемещенные лица, пациенты медицинских учреждений, воспитанники интернатов и другие социально уязвимые категории.

Основным направлением работы является обеспечение горячим питанием тех, кто не имеет возможности самостоятельно организовать полноценный прием пищи.

Кухня ежедневно готовит всеобъемлющие обеды. Готовые порции доставляют в определенные пункты, где их могут забрать люди, нуждающиеся в помощи.

В меню входят первое блюдо, основная порция, салат и напиток. Таким образом, получатели могут поесть готовой едой без дополнительных затрат.

Отдельно волонтеры выпекают пирожки с разными начинками. Свежую выпечку передают в больницы, места временного проживания, а также людям, которые остались без собственного жилья.

В работе проекта принимают участие волонтеры, благотворители и партнеры фонда. Они помогают снабжать кухню продуктами, оборудованием, упаковкой и другими материалами, необходимыми для ежедневной работы.

Благодаря такой поддержке, команда может готовить сотни порций ежедневно для жителей, находящихся в сложных условиях.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове фактически доступны в формате готовых обедов и свежей выпечки. Перед визитом рекомендуется уточнить текущий график, место выдачи и правила получения помощи.

Джерело: chervona-kalyna

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Харьковской области: как выросли цены.

Также Politeka сообщала, Дефицит овощей в Харьковской области: какие именно трудности возникли.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь свыше 1000 грн ежемесячно: кто из пенсионеров может получать выплаты в Харьковской области.