Быстро отмыть микроволновку без длительного оттирания поможет простая смесь, которая в считанные минуты растворяет застывший жир и возвращает технике чистоту.

Простые рецепты и бытовые лайфхаки каждый день спасают хозяек от лишних хлопот на кухне. Один из самых частых вопросов — как быстро отмыть микроволновку, когда на стенках уже застыли брызги жира и еды. Регулярная чистка помогает избежать неприятного запаха, стойких пятен и проблем в работе прибора.

Почему грязная микроволновка опасна

Простой метод очистки без долгого оттирания описывает Главред со ссылкой на американский журнал Real Simple. Остатки еды и жира внутри — это не только эстетическая проблема: как объясняет специалист по бытовой технике Ноэлл Джетт, сильное загрязнение снижает эффективность прибора, а в худшем случае может стать причиной пожара. Накопление жидкости и брызг способно также привести к аннулированию гарантии.

Перед уборкой обязательно проверьте вентиляционные отверстия. Если они забиты жиром или пылью, микроволновку следует отключить от сети и сначала очистить именно их. При этом нельзя заливать водой основание прибора и участки с электронными компонентами.

Как быстро отмыть микроволновку уксусом

Для уборки понадобятся: миска, пригодная для микроволновой печи, два стакана воды, две столовые ложки белого уксуса, салфетка из микрофибры, губка, средство для мытья посуды и прихватки.

Уксус при необходимости можно заменить свежевыжатым лимонным соком, а для приятного аромата добавить одну-две капли эфирного масла. Сначала особо стойкие пятна обработайте раствором из равных частей воды и уксуса, распылив его на загрязнения и избегая панели управления.

Далее налейте в миску два стакана воды, добавьте две столовые ложки уксуса и положите деревянную ложку или зубочистку — дерево создаст точки образования пузырьков и снизит риск резкого закипания перегретой воды. Поставьте миску в печь и нагревайте на высокой мощности три минуты, после чего не открывайте дверцу еще 15 минут — за это время пар размягчит засохшие остатки.

Посуду доставайте только в прихватках. Поворотный столик выньте отдельно и вымойте в раковине горячей водой с моющим средством, а внутренние стенки протрите салфеткой из микрофибры, смоченной в уксусном растворе. После уборки оставьте дверцу открытой на несколько минут, чтобы камера проветрилась.

Как мыть снаружи и что делать, чтобы печь дольше оставалась чистой

Универсальное средство не распыляйте прямо на панель управления — сначала нанесите его на ткань. Корпус из нержавеющей стали протирайте влажной тряпкой с небольшим количеством моющего средства, двигаясь по направлению текстуры металла, а после влажной уборки вытрите поверхность насухо.

Чтобы убирать реже, накрывайте разогреваемые продукты специальной крышкой или бумажным полотенцем. Частой причиной брызг становится перегрев еды, поэтому следите за временем нагрева.