Денежная помощь в Харьковской области поможет семьям в прифронтовых громадах пережить зиму: единовременно выплатят по 19 400 гривен на отопительный сезон.

Денежная помощь в Харьковской области этой осенью станет поддержкой для самых уязвимых семей перед отопительным сезоном. Более 380 тысяч семей в прифронтовых громадах получат единовременно по 19 400 гривен на прохождение зимы. Сообщается на официальной странице в Фейсбук премьер-министра Украины.

Выплату направят тем, кто больше всего в ней нуждается: людям с инвалидностью, одиноким пенсионерам, внутренне перемещённым лицам, получателям жилищных субсидий, многодетным и приёмным семьям, одиноким матерям, семьям с детьми с инвалидностью, детским домам семейного типа и патронатным семьям.

Для реализации программы правительство привлекло 7,4 млрд грн от международных гуманитарных организаций. Часть средств поступила от UNICEF и Украинского Красного Креста через Гуманитарный счёт Минсоцполитики.

Как оформить денежную помощь

Заявление на получение выплаты можно подать до 30 октября включительно. Предусмотрено несколько удобных каналов:

Пенсионный фонд Украины;

ЦНАП;

местные власти (органы социальной защиты).

Как получить деньги

Выплату можно будет получить на банковский счёт или через отделение Укрпочты. Такой механизм позволяет каждой семье самостоятельно решить, как направить средства — на покупку топлива, оплату коммунальных услуг или подготовку жилья к зиме. Это единовременная поддержка, поэтому медлить с подачей заявления не стоит.

Денежная помощь в Харьковской области охватывает прифронтовые громады региона, которые острее всего ощущают последствия боевых действий и больше всего нуждаются в поддержке накануне холодов.

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