Доплаты для пенсионеров в Харьковской области готовы предоставить украинцам солидного возраста, относящимся к определенным категориям.

Для достигших определенного возраста пенсионеров в Харьковской области предусмотрена ежемесячная компенсационная доплата к пенсии, пишет Politeka.net.

Она касается граждан, которым исполнилось 70, 75 или 80 лет. В то же время, сам по себе возраст не является единственным условием для получения дополнительных средств. Пенсионер также должен отвечать требованиям по общему размеру пенсионной выплаты. Поэтому одинаковой доплаты для всех людей соответствующего возраста нет.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, компенсационная выплата назначается по достижении установленного возраста. Ее сумма зависит от возрастной категории пенсионера.

Какие доплаты в Харьковской области предусмотрены пенсионерам

В 2026 году размер возрастной компенсации может составлять:

для людей от 70 до 74 лет — до 300 гривен ежемесячно;

для пенсионеров от 75 до 79 лет - до 456 грн;

для граждан в возрасте 80 лет и старше – до 570 грн.

Таким образом, самая большая возрастная надбавка предусмотрена для украинцев, которым исполнилось 80 лет. Однако получить полные 570 гривен могут не все.

Ключевое значение имеет общий размер пенсии. Возрастная компенсация назначается при условии, что пенсионная выплата не превышает 10340,35 грн. Если пенсионер уже получает больше суммы, право на соответствующую возрастную доплату не возникает.

Почему украинцам могут начислить не всю сумму

Следует обратить внимание на слово «до» в определении размера компенсации. Это означает, что фактическая сумма может быть меньше установленного максимума.

Причина состоит в предельном размере пенсии. Если после добавления полной возрастной надбавки общая выплата превысила 10 340,35 грн, украинцу начислят только часть компенсации.

То есть, надбавку определяют таким образом, чтобы после ее учета общая пенсия не превышала установленный лимит.

Например, если человеку принадлежит доплата до 300 гривен, но для достижения предельной суммы достаточно только 150 гривен, именно такая сумма и будет учтена в пенсионной выплате.

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