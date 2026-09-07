Прогноз погоды на неделю в Харьковской области с 8 по 14 сентября показывает заметный перепад температуры: неделя начинается прохладно, с максимумом всего +20°, а завершается настоящим теплом до +27°. Синоптики Украинского гидрометцентра отмечают, что дождей на протяжении всей недели не ожидается.

переменчивая погода не отступает от Харьковщины и в начале сентября — новая неделя с 8 по 14 сентября также принесет харьковчанам заметный перепад температур: от прохладных +20° в начале до теплых +27° в конце периода.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, дневные температуры на протяжении недели будут колебаться от +20° до +27°, а ночные — от +10° до +17°.

Во вторник, 8 сентября, воздух днем прогреется лишь до +20°, ночью ожидается +10°. Небо будет малооблачным, осадков не прогнозируют.

В среду, 9 сентября, температура днем немного поднимется — до +22°, ночью останется на отметке +10°. Облачность переменная, дождя не будет.

В четверг, 10 сентября, столбики термометров днем покажут уже +26°, ночью — +12°. Небо преимущественно малооблачное, без осадков.

В пятницу, 11 сентября, днем удержится теплая погода до +25°, ночью прогнозируют +14°. Облачно с прояснениями, дождя не предвидится.

В субботу, 12 сентября, дневная температура опустится до +22°, ночью — до +12°. Облачность незначительная, осадков не будет.

В воскресенье, 13 сентября, воздух днем прогреется до +23°, ночью — до +14°. Облачно с прояснениями, без осадков.

В понедельник, 14 сентября, неделя завершится самым теплым днем: днем до +27°, ночью — до +17°. Небо малооблачное, дождя не прогнозируют.

Таким образом, самым теплым днем недели станет понедельник, 14 сентября, с максимумом +27°, а самым прохладным — вторник, 8 сентября, когда воздух прогреется лишь до +20°. Перепад температур за неделю составляет 7°, при этом осадков синоптики не прогнозируют ни одного дня.

Из-за заметного перепада температур синоптики советуют харьковчанам одеваться соответственно погоде — в начале недели стоит иметь более теплую куртку, особенно это касается людей пожилого возраста и детей, а в теплые дни в конце недели — не забывать о воде и защите от солнца во время прогулок.

Ранее Politeka сообщала, что синоптики предупредили о стремительном изменении температуры: прогноз погоды на неделю с 7 по 13 сентября в Харьковской области.

Также Politeka сообщала, что прогноз погоды на Харьковщине с 6 по 12 сентября показал стремительное изменение температуры.

Как сообщала Politeka, синоптики предупредили о резком перепаде температуры в Харьковской области в прогнозе погоды с 5 по 11 сентября.