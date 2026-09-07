В Черновцах сегодня, 7 сентября, из-за ремонтных работ приостановили водоснабжение сразу на 7 улицах. Воды не будет до 19:00.

Отключение воды в Черновцах сегодня снова затронуло жилые кварталы города — 7 сентября специалисты водоканала проводят ремонтные работы, из-за которых без водоснабжения остались сразу семь улиц.

Как сообщили в Черновицком водоканале, под отключение попали улицы Стрыйская, Дутковского, Стуса, Залещицкая, Швабская, Микулича и прилегающие к ним.

Воды в этих районах не будет до 19:00. Коммунальщики обещают возобновить подачу сразу после завершения работ и просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Что делать жителям во время отключения

На время отключения в водоканале советуют заранее набрать запас воды для питья и бытовых нужд. Если после завершения ремонта вода из крана будет мутной, ее стоит спустить несколько минут, пока она не станет прозрачной.

Актуальную информацию о ходе работ и восстановлении водоснабжения можно узнать на официальных страницах Черновицкого водоканала или по телефонам аварийно-диспетчерской службы предприятия.

Это не первое отключение воды в Черновцах за последние дни: 2 сентября коммунальщики уже приостанавливали водоснабжение на нескольких улицах города из-за ремонтных работ.

Ранее Politeka сообщала, отключение воды в Черновцах: в водоканале рассказали, какие улицы без водоснабжения после аварии.

Также Politeka сообщала, дефицит продуктов в Черновцах: какие товары исчезают с полок.