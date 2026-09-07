Графики отключения света в Одесской области 8 и 9 сентября опубликованы — энергетики ДТЭК Одесские электросети будут проводить плановые профилактические работы.

Графики отключения света в Одесской области 8 и 9 сентября касаются плановых профилактических работ — в отличие от аварийных отключений, о которых шла речь ранее.

В Черноморске 8 сентября свет будут отключать в два этапа. Улицу Александрийскую (дома №80–135 и ТП2374) обесточат с 08:00 до 17:00 и повторно с 09:00 до 18:00. Без электроснабжения также временно останутся ул. Приморская, 89/А и ул. Промышленная, 12, об этом сообщает официальный сайт города Черноморск.

А уже 9 сентября с 08:00 до 19:00 в Черноморске снова будут отключать улицу Александрийскую (дома №80–135 и ТП2374).

Плановые работы затронут и Яськовскую территориальную громаду. Как сообщает Курисовский сельский совет, ДТЭК Одесские электросети 8 сентября с 08:00 до 19:00 будет отключать электроэнергию в селе Яськи и селе Троицкое — для повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в электрических сетях.

Что сделать перед отключением

Жителям советуют заранее зарядить телефоны и пауэрбанки, сделать запас питьевой воды и выключить из розеток чувствительную технику, чтобы избежать ее повреждения при возобновлении подачи тока.

Ранее Politeka сообщала, отключение света в Одесской области 3 сентября: ДТЭК назвало улицы, где не будет электроэнергии.

Также Politeka сообщала, Одесскую область накроют дожди: синоптики дали прогноз на неделю с 7 по 13 сентября.