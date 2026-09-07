Дефицит продуктов в Днепропетровской области пока не фиксируется — запасов товаров достаточно, заверил глава областной военной администрации Александр Ганжа. В то же время из-за ударов по логистике торговые сети меняют маршруты, а в Никополе крупнейшая сеть супермаркетов уже ограничила продажу отдельных товаров длительного хранения — не более шести единиц в чек.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области пока не фиксируется — запасов товаров в области достаточно, а ситуацию в областной военной администрации называют контролируемой. В то же время удары по супермаркетам и логистике вынудили торговые сети менять маршруты поставок, а в Никополе крупнейшая сеть магазинов уже ограничила продажу отдельных товаров длительного хранения.

О ситуации рассказало никопольское издание «Прихист». Глава Днепропетровской военной администрации Александр Ганжа заверил: «Дефицита продуктов на Днепропетровщине нет. Запасов товаров в области достаточно. Ситуация контролируемая».

Из-за ситуации с безопасностью торговые сети меняют логистику, поэтому возможны временные задержки с поставками. Кое-где продукцию доставляют напрямую от производителей. В то же время крупнейшая сеть супермаркетов в Никополе уже ввела ограничение на продажу отдельных товаров длительного хранения — не более шести единиц в один чек.

Несмотря на постоянные атаки, паники среди горожан нет. Для никопольцев, которые уже четыре года живут в нескольких километрах от врага под атаками ударных дронов и артиллерии, отсутствие соли или круп — далеко не самая большая проблема. Российские войска ежедневно бьют «Шахедами» и «Молниями» по супермаркетам, строительным магазинам и логистике, и это уничтожение торговых объектов продолжается уже не первый месяц.

Гораздо сложнее для многих остается дилемма — оставаться в городе или уезжать. Украинские власти призывают жителей прифронтовых территорий на зимний период выезжать в более безопасные регионы, в Никополе продолжается обязательная эвакуация.

Как безопасно ходить за продуктами

В издании советуют: отправляясь в магазины или по делам, реагируйте на уведомления об угрозе и передвижении вражеских дронов. По возможности находитесь в укрытиях и не пренебрегайте собственной безопасностью. Берегите себя и своих близких.

Ранее Politeka сообщала, риски дефицита продуктов в Днепропетровской области: экономист рассказал, какими товарами лучше запастись.

Также Politeka сообщала, дефицит продуктов в Днепропетровской области: какие товары исчезли с полок супермаркетов после атак РФ.