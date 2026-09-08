В рамках городской программы ОСМД, жилищные кооперативы и другие участники могут получить до 80% компенсации стоимости генераторов, систем накопления электроэнергии и резервного питания. В этом году 5 черновицких ОСМД уже установили 12 таких систем.

Школьное питание в Черновицкой области остаётся в фокусе местной власти, однако громада параллельно укрепляет и энергетическую устойчивость многоэтажек. В рамках городской программы объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), жилищные кооперативы и другие участники могут получить до 80% компенсации стоимости генераторов, систем накопления электроэнергии и резервного питания.

О такой возможности сообщили на официальном телеграм-канале Черновицкого городского совета. Речь идёт об оборудовании, которое позволяет дому работать даже тогда, когда централизованное электроснабжение отсутствует или прерывается из-за аварийных или плановых отключений.

Что уже установили черновицкие дома

В этом году пять черновицких ОСМД уже смонтировали 12 таких систем. Они обеспечивают работу насосов, благодаря чему вода бесперебойно поступает на верхние этажи, а также питают крышные котельные и пункты несокрушимости, обустроенные прямо в домах.

Ограничение на сумму компенсации отменили

Недавно городская власть убрала лимит на максимальную сумму компенсации. Это сделано для того, чтобы воспользоваться программой могло больше домов громады, в частности многоэтажных, где стоимость более мощного оборудования существенно выше.

В городском совете подчёркивают: энергонезависимость громады начинается с каждого дома. Чем больше зданий смогут поддерживать работу критически важных систем во время отключений, тем устойчивее будет вся громада.

Как оформить компенсацию

Подробные условия программы, перечень необходимых документов и порядок получения компенсации опубликованы на сайте Черновицкого городского совета. Присоединиться могут ОСМД, жилищные кооперативы и другие участники, которые планируют установить генератор, систему накопления электроэнергии или резервного питания.

Поскольку программа покрывает до 80% стоимости оборудования, дому нужно профинансировать лишь остаток расходов. Это упрощает принятие решения для совладельцев, которым сложно сразу собрать полную сумму на дорогой генератор.

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