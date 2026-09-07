Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области продолжает действовать — однако с апреля 2026 года УВКБ ООН перешло от программы многоцелевой денежной помощи к подходу «денежная помощь по приоритетам». Теперь выплаты направляют наиболее уязвимым домохозяйствам, а право на них определяется по совокупности факторов уязвимости и места проживания.

В рамках нового подхода действует несколько программ. Для жителей прифронтовых территорий в зоне 0–50 км от линии фронта или украинско-российской границы предусмотрена выплата 10 800 гривен на человека сроком на шесть месяцев, с возможностью получить всю сумму одним платежом.

Эвакуированные, покинувшие дома из-за опасности, обстрелов или официальных приказов об эвакуации, могут рассчитывать на 12 300 гривен на человека — это единовременная выплата на три месяца. Такую же сумму получают и те, кто пострадал от обстрелов, приведших к резкому росту расходов или потере дохода.

Для наиболее уязвимых ВПЛ, находящихся в перемещении более шести месяцев и не имеющих возможности получить государственную помощь на проживание, действуют ежемесячные выплаты: 2 000 гривен на взрослого и 3 000 гривен на ребенка или человека с инвалидностью. Лица, вернувшиеся к постоянному месту жительства в течение последних 12 месяцев и непрерывно проживающие там не менее трех месяцев, могут получить 3 600 гривен в месяц в течение трех месяцев — всего 10 800 гривен одним платежом.

Какие документы нужны

Для регистрации понадобятся налоговый номер, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, справка ВПЛ (при наличии), IBAN гривневого счета главного заявителя и свидетельства о рождении детей. При необходимости — свидетельство об опекунстве или медицинское заключение в случае инвалидности или заболевания.

Как подать заявку

Внутренне перемещенные лица, соответствующие критериям, проходят собеседование с партнерами УВКБ ООН в центрах регистрации. Такие центры работают в 16 областях, в том числе в Днепропетровской. Записаться можно онлайн через сайт r2p.org.ua или обратившись в ближайший пункт регистрации R2P.

Ранее Politeka сообщала, кто может получить деньги по новой программе в Днепропетровской области.

Также Politeka сообщала, как не потерять деньги после получения жилищного сертификата.