Денежная помощь для ВПО в Николаевской области обретает новый формат — в Южноукраинске разработали комплексную трехлетнюю программу поддержки переселенцев с общим бюджетом 4,5 миллиона гривен. Программу предлагают утвердить до 2028 года.

Отключение воды в Николаеве остается болезненной темой для горожан, однако в Южноукраинске на первый план выходит другой вопрос — поддержка переселенцев. В общине зарегистрировано 3372 внутренне перемещенных лица.

Южноукраинский городской совет разработал Комплексную программу поддержки внутренне перемещенных лиц. Документ предлагают утвердить до 2028 года, а главной проблемой в нем называют обеспечение жильем из-за нехватки свободных помещений.

Общий объем расходов на три года расписали на 4,5 миллиона гривен. Наибольшую часть — 1,5 миллиона — направят на привлечение международной технической помощи и средств международных финансовых организаций для обеспечения ВПО жильем при софинансировании общины.

Остальной бюджет распределили так: по 450 тысяч гривен предусмотрено на ремонт жилья, социальные услуги и выплаты, гуманитарную помощь (одежду, продуктовые наборы, горячее питание), материальную помощь переселенцам, оздоровление детей-ВПО и медицинскую помощь. Еще 300 тысяч гривен заложили на организацию мест компактного проживания.

Отдельно, без финансирования из бюджета общины, планируют мониторинг и распределение жилья для переселенцев, а также привлечение ВПО к грантовым программам на открытие или расширение собственного бизнеса.

Какую денежную помощь предусматривает программа для ВПО

Денежная помощь для ВПО в Николаевской области по новой программе распределена по годам. На социальные услуги и выплаты, гуманитарную помощь и материальные выплаты переселенцам в 2026 году предусмотрено по 100 тысяч гривен, в 2027-м — по 150 тысяч, а в 2028-м — по 200 тысяч гривен. Эти средства ежегодно будут закладывать в бюджет общины.

Напомним, в Южноукраинске еще с 2024 года начали устанавливать модульные дома для переселенцев. В апреле 2025 года девять семей ВПО заселились в такие жилища, построенные при финансовой поддержке швейцарской Ассоциации помощи украинцам.

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