Правительство продлило выплату помощи на проживание для внутренне перемещённых лиц ещё на шесть месяцев. Детям из семей ВПЛ, имеющим право на выплаты, деньги начислят автоматически — без нового обращения.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Ровенской области — не единственная поддержка переселенцев. Правительство продлило выплату помощи на проживание для внутренне перемещённых лиц ещё на шесть месяцев, сообщили в Министерстве социальной политики.

Деньги предоставляются людям, имеющим статус ВПЛ и соответствующим условиям программы. Общее количество периодов, в течение которых можно получать выплату, увеличили с пяти до шести.

Детям из семей ВПЛ, имеющим право на помощь, выплату на следующие шесть месяцев продлят автоматически. То есть подавать новое заявление не нужно — деньги будут поступать так же, как и раньше.

Сколько платят и при каких условиях

Размер выплат пока не изменился. Лицам с инвалидностью и детям предусмотрено 3 000 гривен в месяц, остальным получателям — 2 000 гривен.

Продление выплаты возможно при условии, что совокупный доход на одного получателя в семье не превышает 10 380 гривен. Это прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, — с 1 января 2026 года он составляет 2 595 гривен, умноженный на четыре.

Деньги, как и раньше, начисляются в два этапа — 15 и 28 числа каждого месяца.

Кто получит выплату автоматически

Автоматическое продление касается детей из семей ВПЛ, которые уже имеют право на помощь. Для остальных категорий действует общее правило: нужно иметь статус ВПЛ и соответствовать условиям программы, в частности по уровню дохода.

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