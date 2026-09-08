У межах міської програми ОСББ, житлові кооперативи та інші учасники можуть отримати до 80% компенсації вартості генераторів, систем накопичення електроенергії та резервного живлення. Цьогоріч 5 чернівецьких ОСББ уже встановили 12 таких систем.

Шкільне харчування у Чернівецькій області залишається у фокусі місцевої влади, однак громада паралельно зміцнює й енергетичну стійкість багатоповерхівок. У межах міської програми об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ), житлові кооперативи та інші учасники можуть отримати до 80% компенсації вартості генераторів, систем накопичення електроенергії та резервного живлення.

Про таку можливість повідомили на офіційному телеграм-каналі Чернівецької міської ради. Йдеться про обладнання, яке дозволяє будинку працювати навіть тоді, коли централізоване електропостачання відсутнє або переривається через аварійні чи планові відключення.

Що вже встановили чернівецькі будинки

Цього року п'ять чернівецьких ОСББ вже змонтували 12 таких систем. Вони забезпечують роботу насосів, завдяки чому вода безперебійно надходить на верхні поверхи, а також живлять дахові котельні та пункти незламності, облаштовані просто в будинках.

Обмеження на суму компенсації скасували

Нещодавно міська влада прибрала ліміт на максимальну суму компенсації. Це зроблено для того, щоб скористатися програмою могли більше будинків громади, зокрема багатоповерхові, де вартість потужнішого обладнання суттєво вища.

У міській раді наголошують: енергонезалежність громади починається з кожного будинку. Що більше будівель зможуть підтримувати роботу критично важливих систем під час відключень, то стійкішою буде вся громада.

Як оформити компенсацію

Детальні умови програми, перелік необхідних документів і порядок отримання компенсації опубліковані на сайті Чернівецької міської ради. Долучитися можуть ОСББ, житлові кооперативи та інші учасники, які планують встановити генератор, систему накопичення електроенергії чи резервного живлення.

Оскільки програма покриває до 80% вартості обладнання, будинку потрібно профінансувати лише решту витрат. Це спрощує ухвалення рішення для співвласників, яким складно одразу зібрати повну суму на дорогий генератор.

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