Что делать, если телефон сильно греется? Перегрев и быстрый разряд аккумулятора обычно связаны: повышение температуры ускоряет потерю заряда, а производитель Apple называет безопасным диапазон 16–22 °C и советует не допускать нагрева выше 35 °C.

Перегрев смартфона и быстрый разряд аккумулятора тесно связаны: когда телефон сильно греется, заряд тает на глазах. Производитель Apple называет для iPhone комфортным диапазон внешней температуры 16–22 °C, а работу при температуре выше 35 °C связывает с необратимым сокращением ресурса аккумулятора. Поэтому вопрос, что делать, если телефон сильно греется, стоит решать вместе с поиском причины быстрой потери энергии.

Почему телефон греется и быстро разряжается

Среди основных причин — запуск большого количества ресурсоёмких программ, использование приложений, для которых устройство не предназначено, а также аппаратные повреждения внутренних компонентов. К этому добавляются внешние факторы: жара или холод, некорректные обновления системы и зарядка некачественным зарядным устройством. Ещё одна частая причина — повреждённый аккумулятор: во время зарядки внутреннее сопротивление растёт, что и вызывает нагрев батареи. Если аккумулятор вздулся или на его поверхности появились пятна, элемент лучше заменить на новый.

Нагрев — не только следствие, но и причина ускоренной потери ёмкости. По данным Battery University, аккумулятор, который держат при температуре около 40 °C, за год может потерять до 35% ёмкости, тогда как при комфортных 25 °C показатель составляет около 20%. Поэтому игнорировать перегрев означает постепенно сокращать ресурс батареи даже без каких-либо других повреждений.

Какой температурный порог безопасен для батареи

Согласно официальным рекомендациям Apple, iPhone рассчитан на работу при внешней температуре от 0 до 35 °C, а идеальным производитель считает диапазон 16–22 °C. Когда внутренняя температура устройства превышает допустимый уровень, на экране появляется температурное предупреждение, а зарядка временно прекращается, пока телефон не остынет. Apple прямо предупреждает: «Использование iPhone в очень жарких условиях может навсегда сократить срок службы аккумулятора».

Как снизить нагрев телефона

Не запускайте приложения, которые перегружают процессор, и периодически очищайте оперативную память. Летом выбирайте светлые чехлы с вентиляцией или вообще обходитесь без них, избегайте прямых солнечных лучей и не оставляйте гаджет в закрытом автомобиле. Такие простые шаги помогают удерживать температуру в безопасных пределах даже в самые жаркие дни.

Регулируйте яркость вручную: показатель 100% потребляет много энергии и дополнительно греет дисплей. Выключайте Wi-Fi, Bluetooth, NFC и GPS, когда они не нужны, — именно GPS является самым «прожорливым». Также стоит удалять ненужные программы, работающие в фоновом режиме, а на iPhone — включать режим энергосбережения, который Apple активирует на отметках 20% и 10% заряда.

Соблюдение этих советов помогает избежать перегрева и продлить ресурс батареи. Если же смартфон греется даже без нагрузки или появились признаки вздутого аккумулятора, лучше не экспериментировать и обратиться в авторизованный сервисный центр. Специалисты проверят состояние аккумулятора и подскажут, нужна ли замена.

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