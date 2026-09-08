Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области доступна по нескольким программам УВКБ ООН — от единоразовых выплат до ежемесячной поддержки. Наиболее уязвимые переселенцы могут получить до 12 300 гривен на человека.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области предоставляется по нескольким приоритетным программам УВКБ ООН — от единоразовых выплат до ежемесячной поддержки. Наиболее уязвимые переселенцы могут получить до 12 300 гривен на человека. Как сообщается на официальном сайте УВКБ ООН, с апреля 2026 года организация перешла на подход «Денежная помощь по приоритетам».

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожской области по новому подходу зависит от категории уязвимости и места проживания семьи. Программа заменила многоцелевую денежную помощь (MPCA) и предусматривает четыре приоритетных направления, приоритет отдают домохозяйствам с самыми высокими потребностями.

Какие суммы можно получить

Для жителей прифронтовых громад в пределах 0–50 км от линии фронта или границы действует программа ГДП 1: выплата составляет 10 800 гривен на человека сроком на 6 месяцев, можно получить всю сумму одним платежом. Однако сейчас это направление не является приоритетным в программе.

Эвакуированные лица, которые покинули дом из-за опасности или официальных приказов об эвакуации, могут претендовать на ГДП 2 — 12 300 гривен на человека единоразово на 3 месяца. Для этого нужно зарегистрироваться в течение 45 дней после выезда из опасного региона.

Такую же сумму — 12 300 гривен на человека — получают по программе ГДП 3 те, кто пострадал от обстрелов, приведших к резкому росту расходов или потере дохода.

Наиболее уязвимые ВПЛ, которые находятся в перемещении более 6 месяцев и не получают государственную помощь на проживание, могут рассчитывать на ГДП 4: 2 000 гривен в месяц на взрослого и 3 000 гривен в месяц на ребенка или человека с инвалидностью. Эта поддержка предоставляется только по направлению.

Отдельно поддерживают тех, кто вернулся домой в течение последних 12 месяцев: им выплачивают 3 600 гривен в месяц в течение 3 месяцев — всего 10 800 гривен одним платежом.

Как оформить выплату

Запорожская область входит в перечень регионов, где работают центры регистрации партнеров УВКБ ООН. Чтобы встать в очередь, можно подать онлайн-заявку через форму на сайте r2p.org.ua или обратиться в ближайший пункт регистрации.

Для регистрации нужны: налоговый номер, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, справка ВПЛ (при наличии), IBAN гривневого банковского счета, свидетельства о рождении детей, а также медицинское заключение в случае инвалидности.

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