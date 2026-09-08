Денежная помощь в Днепропетровской области в 2026 году может достичь 19 400 гривен на семью — ЮНИСЕФ обновил программы поддержки для семей, пострадавших от войны.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области расширяется — международный благотворительный фонд ЮНИСЕФ обновил программы денежной поддержки украинцев на 2026 год. В зависимости от ситуации семьи с детьми, пострадавшие от войны, могут получить от 4 100 до 19 400 гривен.

Зимняя денежная помощь: до 19 400 гривен на семью

Наибольшая сумма — 19 400 гривен — предусмотрена на домохозяйство для подготовки к холодам: на отопление, топливо, коммунальные услуги и тёплую одежду. Такая денежная помощь в Днепропетровской области доступна семьям, проживающим в прифронтовой зоне — в пределах 0–20 км от линии фронта. Регион входит в перечень из восьми областей, где действует программа (вместе с Черниговской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Сумской и Запорожской). Об обновлённых программах сообщает издание «На пенсии» со ссылкой на ЮНИСЕФ.

Кроме проживания у фронта, семья должна принадлежать минимум к одной из 11 уязвимых категорий: семьи с людьми или детьми с инвалидностью, многодетные, неполные семьи, ВПЛ с государственной поддержкой, получатели субсидий или льгот и т.д. Натуральная помощь (дрова, уголь) в 2026 году больше не предоставляется — только деньги.

Другие программы поддержки

Многоцелевая помощь после атак и эвакуации составляет 12 300 гривен на каждого члена семьи — она рассчитана на покрытие базовых потребностей в течение трёх месяцев. Отдельно предусмотрена экстренная помощь в сфере защиты детей: единовременно 16 700 гривен выплачивают семьям, где в результате атак с применением взрывного оружия кто-то из членов семьи был ранен или погиб.

Ещё 4 100 гривен на каждого человека предоставляют при длительных отключениях жизненно важных услуг — электро-, тепло- или водоснабжения после вражеских ударов по критической инфраструктуре. Такие выплаты проводят через местные органы соцзащиты, открытой онлайн-регистрации нет.

Как оформить зимнюю выплату

Выплата не назначается автоматически — нужно подать заявку. Заявления принимают в отделениях Пенсионного фонда Украины (ПФУ), Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) и органах местной власти. Сам ЮНИСЕФ документы не принимает и индивидуальные выплаты не осуществляет — все процедуры обеспечивают правительственные структуры.

В фонде предостерегают от мошенников: ЮНИСЕФ не проводит открытую онлайн-регистрацию в соцсетях и не раздаёт «подарочные наборы». Все выплаты и учёт граждан происходят исключительно через официальные государственные органы и соцслужбы.

Ранее Politeka сообщала, денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить деньги по новой программе.

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