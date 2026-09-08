В бывшей школе в Бердичевском районе Житомирской области открыли обновленное место временного проживания для внутренне перемещенных лиц. Приют рассчитан на 30 койко-мест и полностью приспособлен для людей с инвалидностью.

Бесплатное жилье и гуманитарная помощь для ВПЛ в Житомире пополнились еще одним приютом — 4 сентября в области открыли обновленное место временного проживания для переселенцев, которое обустроили на базе бывшей школы.

Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба представительства Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Житомирской области. Место временного проживания заработало в селе Тереховое Семеновского сельского совета Бердичевского района.

Приют рассчитан на 30 койко-мест и полностью отвечает принципам безбарьерности и инклюзивности. Здесь создали условия для комфортного проживания людей разного возраста, в том числе лиц с инвалидностью.

Кто отремонтировал помещение

Ремонт бывшей общеобразовательной школы выполнили при поддержке благотворительного фонда «Рокада» Житомир. К открытию обновленного места временного проживания присоединилось и представительство Уполномоченного ВРУ по правам человека в области.

В пресс-службе подчеркнули, что помещение отремонтировали, чтобы люди, вынужденные покинуть свои дома из-за войны, получили надлежащие и комфортные условия проживания.

Сколько жилья для ВПЛ создают на Житомирщине

Новый приют — часть более широкой работы по обеспечению переселенцев жильем. Постановлением Кабмина от 6 марта 2026 года Житомирской области выделили 19,48 млн грн субвенции на формирование фондов жилья для временного или поддерживаемого проживания эвакуированных и внутренне перемещенных лиц в сельской местности.

В августе 2026 года в Коростенском районе на эти средства приобрели 15 домов для ВПЛ. А 20 августа в Житомир эвакуационным поездом прибыли 27 человек из Донетчины и Харьковщины.

Куда обращаться переселенцам

Вопросы поселения в места временного проживания решают через органы местной власти и управления социальной защиты населения. Переселенцам, которые ищут приют на Житомирщине, стоит обращаться в сельский или городской совет по месту пребывания либо в представительство Уполномоченного ВРУ по правам человека в области.

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