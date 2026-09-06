Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре являются одним из направлений городской социальной поддержки.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре выдают в рамках городской программы поддержки жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает издание Politeka.net.

Инициатива действует с конца 2023 года. Ее положили начало решению исполнительного комитета Днепровского городского совета. Координацию программы осуществляет Департамент социальной политики.

Получить помощь могут внутренне перемещенные лица, граждане постарше и люди с инвалидностью.

Отдельно предусмотрена поддержка для матерей, самостоятельно воспитывающих несовершеннолетних детей. Подать обращение также могут семьи, нуждающиеся в дополнительной социальной помощи.

К числу потенциальных получателей относятся и жители приютов и мест компактного проживания.

Комплекты формируют преимущественно из продуктов, имеющих длительный срок хранения. Это позволяет использовать их без особых условий и быстрого потребления.

Среди возможных продуктов – мясные и рыбные консервы, паштеты, готовые блюда, лапша быстрого приготовления, чай и кофе.

В пакет также могут положить мед, джем, сахар и галетное печенье.

В то же время, точный состав зависит от доступных товаров и конкретной выдачи. Поэтому список позиций в разных комплектах может отличаться.

Для оформления необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту фактического проживания или регистрации.

Вместе с заявлением следует предоставить документы, подтверждающие принадлежность человека к одной из определенных категорий.

Важно учесть, что условия участия в программе и список необходимых бумаг могут изменяться. Перед визитом в заведение следует заранее уточнить актуальные требования.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре являются одним из направлений городской социальной поддержки. Программа направлена ​​на помощь людям, которые в силу жизненных обстоятельств нуждаются в дополнительной поддержке со стороны общества.

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