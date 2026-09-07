В Запорожской области могут возобновить для переселенцев льготную ипотеку: об этом просят сразу в четырёх городах — Одессе, Харькове, Запорожье и Сумах.

Льготное жильё для ВПЛ в Запорожской области могут вернуть в перечень доступных программ: прозвучала просьба возобновить льготную ипотеку для внутренне перемещённых лиц, и Запорожье в этом списке — один из ключевых городов.

Призыв охватывает сразу четыре города — Одессу, Харьков, Запорожье и Сумы. Как сообщает издание «Схід.Медіа», именно там сосредоточено большое количество переселенцев, которые потеряли собственные дома из-за войны и до сих пор не имеют возможности приобрести жильё на новом месте.

Льготная ипотека для ВПЛ — один из немногих реальных механизмов обзавестись собственным жильём. Более доступный кредит даёт семье возможность не годами снимать квартиру, а оформить жильё в собственность с умеренным ежемесячным платежом. Для переселенцев это также способ окончательно закрепиться на новом месте.

Для Запорожской области возвращение такой возможности особенно актуально. Регион продолжает принимать переселенцев из временно оккупированных и прифронтовых территорий, и часть из них до сих пор живёт в приютах или арендованном жилье. Оформив доступный кредит, такие семьи могли бы инвестировать в долгосрочное будущее.

Какую ипотеку просят возобновить

Сейчас одним из действующих механизмов для переселенцев остаётся государственная программа «єОселя». Она предусматривает для ВПЛ сниженную ставку на уровне 3% годовых, тогда как для других категорий заёмщиков ставка составляет 7%. Приобрести можно как жильё на вторичном рынке, так и квартиру в новостройке.

Как переселенцам оформить доступный кредит на жильё

Чтобы воспользоваться программой «єОселя», ВПЛ нужно подать заявку через приложение «Дія» или через банк-партнёр программы. Базовые условия — нахождение в реестре внутренне перемещённых лиц, достаточная платёжеспособность и соответствие требованиям к жилью. Первый взнос стартует от 20% стоимости.

Поскольку официального решения о возобновлении льготной ипотеки именно в Одессе, Харькове, Запорожье и Сумах пока не принято, переселенцам советуют следить за обновлениями программы «єОселя» и консультироваться в местных центрах поддержки ВПЛ.

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