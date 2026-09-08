Подорожание продуктов во Львовской области заставляет семьи считать каждую гривну, а вот вопрос жилья для военных в эти дни получил важный судебный прецедент. Львовский окружной административный суд 1 сентября отменил отказ исполкома Львовского горсовета участнице боевых действий в материальной помощи на приобретение жилья.

Об этом сообщает LVIV.MEDIA со ссылкой на материалы дела. Женщина еще в октябре 2025 года обратилась в исполком с заявлением о материальной помощи на приобретение жилья на условиях софинансирования. В конце декабря комиссия отказала: мол, заявительница не относится к категориям, имеющим право на такую поддержку.

Причина отказа оказалась сугубо формальной. Порядок помощи распространяется, в частности, на участников боевых действий, которые до совершеннолетия имели статус ребенка-сироты. У истицы же в детстве был другой статус — ребенка, лишенного родительской опеки. В 2008 году ее родителей лишили родительских прав, после чего она находилась на учете службы по делам детей Самборской РГА, а с сентября 2012 года была на полном государственном обеспечении в детском доме «Рідний дім» в селе Корналовичи.

Суд с такой логикой не согласился. В решении подчеркивается: законодательство гарантирует государственную защиту как детям-сиротам, так и детям, лишенным родительской опеки. Обе категории имеют право на льготы, обеспечение жильем или компенсацию за него. Комиссия, по мнению суда, нарушила принцип равенства и не учла всех обстоятельств дела.

В итоге суд полностью удовлетворил иск: отменил решение комиссии от 30 декабря 2025 года и обязал исполком Львовского горсовета повторно рассмотреть заявление женщины с учетом выводов суда. Это не означает автоматического назначения выплаты — заявительнице нужно дождаться нового рассмотрения. Решение суда еще можно обжаловать в течение 30 дней.

Как обжаловать отказ в помощи на жилье

Это дело показывает: формальный отказ в жилищных программах для военных можно оспорить. Сработал именно административный иск — суд признал решение комиссии противоправным и обязал горсовет рассмотреть заявление повторно.

Тем, кто получил отказ, стоит взять письменное решение комиссии или исполкома, внимательно проверить основание отказа и обратиться в окружной административный суд. Решение суда первой инстанции можно обжаловать в апелляции в течение 30 дней.

Помимо программы софинансирования, для военных и ветеранов в Украине действуют и другие механизмы — жилищные сертификаты, компенсация за аренду жилья и льготные кредиты на приобретение. Однако доступ ко многим из них часто блокирует именно формальный отказ на этапе комиссии, как это произошло и в описанном случае.

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