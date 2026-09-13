Денежная помощь в Харьковской области на отопительный сезон 2026/27 составит 19 400 гривен на одно домохозяйство — правительство утвердило выплату «Зимняя поддержка» для уязвимых категорий населения.

Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области на отопительный сезон теперь станет доступна и другим уязвимым категориям — Кабинет Министров утвердил единоразовую выплату «Зимняя поддержка» в размере 19 400 гривен на одно домохозяйство.

Денежная помощь в Харьковской области предусмотрена постановлением правительства от 3 сентября 2026 года № 1084 и предназначена для подготовки к отопительному сезону 2026/27. Сумма одинакова для всех получателей — 19 400 гривен, которых должно хватить на частичное покрытие расходов на тепло зимой.

Как сообщается на официальном сайте Харьковской ОВА, «Зимняя поддержка» рассчитана на уязвимые категории населения, которые фактически проживают в территориальных громадах, где ведутся или велись боевые действия. Перечень таких громад утвердил Кабинет Министров Украины.

Получить 19 400 гривен смогут люди с инвалидностью, одинокие пенсионеры, внутренне перемещенные лица, получатели жилищных субсидий, многодетные и приемные семьи, одинокие матери, семьи с детьми с инвалидностью, детские дома семейного типа, патронатные семьи.

Отдельно право на выплату имеют лица, которые не получают социальную помощь, но имеют инвалидность, являются одинокими нетрудоспособными людьми пенсионного возраста или членами многодетной семьи.

Как оформить выплату

Прием заявок продолжается до 30 октября 2026 года. Подать документы можно через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), территориальный орган Пенсионного фонда Украины или орган местного самоуправления (военную администрацию) по месту фактического проживания.

В заявлении указывают состав домохозяйства и подтверждают право на помощь. Деньги перечислят на счет заявителя после проверки предоставленных данных.

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