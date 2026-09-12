Денежная помощь в Днепропетровской области: жители громад, пострадавшие от войны, могут бесплатно получить правовую поддержку, чтобы оформить компенсации за разрушенное жильё, социальные выплаты и другие положенные им деньги.

Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области — именно за этим чаще всего обращаются люди, пострадавшие от войны. Ассоциация юристов Украины при поддержке International Rescue Committee (IRC) бесплатно помогает переселенцам и жителям прифронтовых и деоккупированных территорий оформить всё, что им положено по закону.

Обратиться за правовой помощью можно сразу в нескольких ситуациях. Если жильё разрушено или повреждено — юристы помогут зафиксировать повреждения, подтвердить право собственности, внести данные в реестры и оформить компенсацию по программе «єВідновлення». Если близкий человек пропал, погиб или с ним потеряна связь — специалисты установят юридические факты и помогут оформить социальные выплаты.

Денежная помощь в Днепропетровской области доступна и тем, у кого возникли проблемы со статусом ВПЛ или социальными выплатами: юристы оформляют или возобновляют статус, обжалуют отказы, помогают с вопросами пенсий. Если от войны пострадал ребёнок, а также возникли семейные или опекунские вопросы — помогут оформить соответствующий статус и защитить права ребёнка. Как сообщается на официальном сайте Токмаковской громады, помощь охватывает консультацию юриста, подготовку документов и сопровождение адвоката в государственных органах или суде.

В рамках проекта могут покрыть и сопутствующие расходы: судебный сбор, изготовление технической документации, получение экспертных заключений и справок. То есть человек не платит за то, без чего невозможно оформить положенные ему деньги.

Важная деталь — обращаться стоит не откладывая. Проект берёт обращения в работу до середины сентября, поэтому времени на раздумья мало.

Как получить бесплатную правовую помощь

Помощь предусматривает несколько шагов: сначала юрист бесплатно консультирует и анализирует ситуацию, затем помогает собрать и подготовить необходимые документы, а при необходимости — представляет интересы человека в государственных органах или суде. Обращаться могут ВПЛ и жители прифронтовых и деоккупированных территорий, чьё жильё повреждено, кто потерял близких или имеет трудности со статусом и выплатами.

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