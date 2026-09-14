Графики отключения света в Черкассах с 15 по 17 сентября обнародовало «Черкассыоблэнерго»: без электроснабжения на несколько часов ежедневно останутся десятки улиц областного центра и несколько сел района.

Графики отключения света в Черкасской области на ближайшие три дня недели уже опубликованы — энергетики предупредили о плановых ремонтных работах на сетях с 15 по 17 сентября.

Графики отключения света в Черкассах с 15 по 17 сентября касаются большинства жилых кварталов областного центра и ряда сел района.

Как сообщает Черкассыоблэнерго, плановые обесточивания запланированы в связи с ремонтными работами на электрооборудовании.

Какие улицы в Черкассах останутся без света 15 сентября

В этот день энергетики будут работать с 09:00 до 16:00. Под отключение попадут улицы С. Кишки, Чиковани, Молоткова, переулок Я. Воронченко, Ю. Липы, а также Корсунский и Днепровский переулки. Без света временно будут и Гуржиевская, Гетьмана Сагайдачного и С. Шелухина.

16 сентября: обесточивания продлятся до 17:00

В четверг без электроэнергии с 08:00-09:00 до 17:00 будут бул. Т. Шевченко, улицы Защитников Украины, Дахновская, Набережная и Новопречистенская. В районе света не будет также в селах Свидовок и Макиевка.

17 сентября: последний день плановых работ

В пятницу обесточивания с 09:00 до 17:00 затронут улицы Грибная, Пахарев, С. Ефремова, Абрикосовая, Оноприенко и Г. Буркацкой. В районе без света останется и село Малый Бузуков.

В компании напоминают, что информация о времени начала и окончания перерывов электроснабжения актуализируется каждые 60 минут, поэтому точное время восстановления света может немного сдвигаться.

Куда обращаться при аварийном отключении

Сообщить об отсутствии света и уточнить график можно круглосуточно по телефонам колл-центра Черкассыоблэнерго: 0800 501 328 или (0472) 33 87 87.

Ранее Politeka сообщала, назвала адреса, которые останутся без света на неделю с 14 по 20 сентября.