Как очистить сковородку с антипригарным покрытием снаружи и изнутри — рассказываем проверенные способы, которые не повредят дорогое покрытие и легко снимают даже застарелый нагар.

Рецепт нежных блинчиков на сковороде требует хорошей посуды — и если ваша антипригарная сковородка потемнела от жира и нагара, это ещё не повод покупать новую. Есть простые домашние методы, которые вернут ей чистоту.

Способ 1: соль и столовый уксус

Это наиболее безопасный вариант — он не повредит антипригарное покрытие. Вам понадобятся пищевая соль и столовый уксус 9%, а также обычная кухонная губка.

Насыпьте на дно сковороды толстый слой соли, затем полейте уксусом. Губкой превратите смесь в пасту и равномерно распределите по всей загрязнённой поверхности. Оберните сковороду целлофаном и оставьте отмокать на 30 минут. После этого нагар снимается без усилий.

Способ 2: нашатырный спирт в пакетах

Этот метод — для более стойких загрязнений снаружи. Нашатырь — средство агрессивное, поэтому обязательно наденьте резиновые перчатки и маску, а в помещении сделайте сквозняк.

Открутите ручку сковороды. Поместите её в один мусорный пакет, затем заверните ещё в два — чтобы запах не распространялся. Нанесите нашатырный спирт на губку и обработайте нижнюю часть сковороды. Плотно завяжите пакеты ниткой и оставьте на ночь. Если нагара очень много — выдерживайте дольше. После процедуры нагар снимется губкой почти без усилий.

Как очистить сковородку с антипригарным покрытием изнутри

Для внутренней поверхности хозяйки советуют простой и деликатный способ — лимон. Разрежьте фрукт пополам и мякотью и соком чистите внутреннюю часть сковороды. Кислота лимона мягко справляется с жировыми пятнами, не повреждая покрытие.

Что важно помнить

Уксус и соль — самый безопасный вариант для покрытия.

Нашатырь — эффективнее, но требует защиты рук и дыхания.

Для внутренней поверхности подходит лимон — без химии.

Никаких абразивных приспособлений: металлические мочалки и жёсткие щётки разрушают антипригарный слой.

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