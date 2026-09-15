Доплаты для пенсионеров в Одесской области начисляются автоматически — дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Ежемесячные надбавки получают те, кому исполнилось 70, 75 или 80 лет и чья пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Доплаты пенсионерам в Одесской области предусмотрены не только за сверхнормативный стаж, но и за достижение определенного возраста. Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, возрастную надбавку назначают автоматически — заявления и справки не нужны.

Доплаты для пенсионеров в Одесской области назначают, когда человеку исполняется 70, 75 или 80 лет. Обязательное условие — размер пенсионной выплаты с 1 января 2026 года не должен превышать 10 340,35 грн. Тем, у кого пенсия больше этого предела, возрастная надбавка не назначается.

Сколько добавят к пенсии за возраст

Сумма зависит от возрастной категории: от 70 до 74 лет — 300 грн, от 75 до 79 лет — 456 грн, от 80 лет — 570 грн ежемесячно. Подробные разъяснения размещены на официальном сайте ПФУ.

Надбавку начисляют со дня достижения соответствующего возраста. Если человек родился 1 числа, полный размер доплаты выплатят вместе с пенсией за этот месяц. Рожденным, например, 20 числа — доплату рассчитают только за 10 дней после дня рождения.

Почему после 75 лет добавляют лишь 156 грн

Тому, кто уже получает 300 грн с 70 лет, после 75-летия доначислят еще 156 грн. В сумме выйдет 456 грн — именно столько предусмотрено для возрастной группы 75–79 лет. После 80 лет размер доплаты вырастет до 570 грн.

Нужно ли обращаться в ПФУ

Нет, отдельного обращения не требуется: перерасчет происходит автоматически по данным, которые уже есть в реестре Пенсионного фонда. Проверить начисленную доплату можно в личном кабинете на портале электронных услуг ПФУ или позвонив на горячую линию.

Ранее Politeka сообщала, как изменится погода в Одесской области с 15 по 21 сентября.