Подорожание продуктов в Винницкой области продолжается: по данным портала Минфин, за месяц пшено, гречка и мука заметно выросли в цене.

Помощь военным в Винницкой области недавно стала темой Politeka, а теперь жителей региона беспокоит подорожание продуктов. Как свидетельствуют данные портала Минфин, базовые крупы и мука в сентябре стоят дороже, чем в августе.

Пшено подорожало заметнее всего

Средняя цена пшена сейчас составляет 58,20 грн за килограмм, тогда как в августе было 53,10 грн. В магазинах цены различаются: в Auchan килограмм стоит 50,90 грн, а в Megamarket — 65,50 грн.

Гречка: средняя цена приблизилась к 77 гривнам

Гречка в среднем подорожала до 76,70 грн за килограмм — в августе этот показатель составлял 74,63 грн. Дешевле всего её продают в Metro по 65,90 грн, дороже всего — в Megamarket по 99,00 грн. Novus держит цену 71,99 грн, Auchan — 69,90 грн.

Мука тоже выросла в цене

Пшеничная мука «Хуторок» в среднем стоит 36,72 грн за килограмм, в августе было 35,88 грн. В Novus килограмм продают по 34,93 грн, в Megamarket — по 38,50 грн. Двухкилограммовая пачка в среднем обойдётся в 72,64 грн против 70,96 грн в августе.

Цены портал Минфин обновляет ежедневно, поэтому перед походом в магазин жителям Винницкой области стоит сверять стоимость в разных сетях: один и тот же товар может заметно отличаться в цене.

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