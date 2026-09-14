Подорожание продуктов в Черниговской области продолжается: по данным Минфина, заметнее всего за последний месяц выросли цены на куриные яйца, тогда как свинина и мука дорожают сдержаннее.

Цены на продукты в Черниговской области снова пошли вверх — аналитики Минфина обновили данные о стоимости базовых товаров по состоянию на 14 сентября 2026 года. Самый большой скачок показали куриные яйца, которые подорожали более чем на пятую часть по сравнению с августом.

Яйца подорожали больше всего

Яйца куриные «Ясенсвит» (С1, 10 штук) в Novus и Megamarket теперь стоят от 70,99 до 78,50 гривни, средняя цена — 74,75 гривни. Ещё в августе такая же упаковка в среднем стоила 59,49 гривни, то есть за месяц продукт прибавил около 26%.

Более дешёвый вариант — «Квочка» (С1, 10 штук): от 62,90 гривни в Auchan до 76,19 гривни в Novus, средняя цена 69,55 гривни. В августе средняя стоимость составляла 57,12 гривни. Упаковка «Ясенсвит» на 18 штук подорожала со 106,95 до 129 гривен.

Свинина: ошеек прибавил в цене

Быстрее всего среди мяса дорожает свиной ошеек — в среднем 349,92 гривни за килограмм против 314,38 гривни в августе. В Novus его продают по 339 гривен, в Megamarket — по 379. Грудинка в среднем стоит 214,15 гривни (в августе — 205,75), подчеревина — 234,97 против 218,14, рёбра — 234,63 против 230,28.

Лопатка, наоборот, немного подешевела: 218,37 гривни за килограмм против 222,67 в августе. Дешевле всего её сейчас в Metro — 196,56 гривни.

Мука дорожает сдержанно

Мука пшеничная «Хуторок» (1 кг) стоит в среднем 36,72 гривни — в августе было 35,88. В Novus килограммовая упаковка продаётся по 34,93 гривни, в Megamarket — по 38,50. Двухкилограммовая пачка в среднем обходится в 72,64 гривни против 70,96 в августе.

Где искать дешевле

Разница между магазинами на одни и те же товары достигает 10–20 гривен. Например, десяток яиц «Ясенсвит» в Novus стоит 70,99 гривни, а в Megamarket — 78,50. Поэтому перед покупкой стоит сравнивать актуальные цены на сайте Минфина, где показатели обновляются ежедневно.

Подорожание продуктов в Черниговской области пока что сильнее всего бьёт по яйцам, которые есть в корзине почти каждой семьи. Свинина и мука прибавляют в цене медленнее, однако общий тренд остаётся восходящим.

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